Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones Absolvieron a Barbie Vélez y ya no quedan causas judiciales entre ella y Fede Bal

Según pudo saber Teleshow, la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones desechó las acusaciones de hurto, daños y amenazas contra la modelo.



La Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional absolvió por faltas de pruebas a Barbie Vélez (23) de las acusaciones de Fede Bal (27) por daños en su departamento, amenazarlo de incendiar su barba y el robo de su pasaporte y las llaves de su camioneta. El hijo de Carmen Barbieri (62) también había sido eximido de culpa por el delito de lesiones dolosas en abril pasado.



En el dictamen, al que tuvo acceso en forma exclusiva Teleshow, se afirma: "No son un dato menor las contradicciones en las que incurrió el acusador particular que, señaladas por el juez instructor, impiden otorgar fuerza convictita a su relato, que además no fue avalado por otro elemento de prueba".



Además, se indica que un vecino del edificio de Fede Bal donde tuvo lugar el episodio no pudo colaborar con su testimonio a esclarecer el supuesto intento de la joven modelo prender fuego el departamento, tal como había indicado el actor: "Nótese que en el peritaje se descartó la hipótesis acusadora, ya que la mancha en el piso de madera no correspondía a la concreción de efectos térmicos y resultó negativa a la presencia de hidrocarburos".



La Justicia también había fallado a favor del hijo de Carmen Barbieri, y lo sobreseyó del "delito de lesiones dolosas leves calificadas por haber sido cometidas con quien mantenía una relación de pareja; ello con expresa mención de que el trámite de estos actuados no afecta el buen nombre y honor de que gozara antes del inicio de la presente". De esta manera, se terminan los conflictos legales entre Fede Bal y Barbie Vélez que tanta repercusión mediática tuvieron.



Los actores comenzaron su relación en el verano del 2015, cuando él trabajaba en la obra Tu cola me suena y ella en La casa de Bernarda Alba, en la temporada teatral de Mar del Plata. El amor entre ellos creció rápidamente y hasta llegaron a declarar públicamente sus ganas de casarse y tener hijos.



En el verano de 2016 comenzaron los problemas y, después de que José María Muscari (40) acusara a Fede Bal de violento, se separaron. Pero el distanciamiento duró poco y en marzo decidieron apostar nuevamente al amor, aunque las idas y vueltas cada vez eran más frecuentes.



Días después llegó el escándalo: en medio de rumores que vinculaban al actor con Laurita Fernández (25), su compañera en el Bailando, Barbie Vélez anunció la separación definitiva, posó para una revista con moretones en sus brazos y lo denunció por violencia. El joven respondió con acusaciones de amenazas, hurto y de intentar prender fuego su departamento. Finalmente, la Justicia no pudo comprobar ninguna de las acusaciones.





Miércoles, 30 de agosto de 2017 Volver