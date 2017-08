Pasó en la TV

El Kun Agüero y Karina La Princesita estarían separados



Según adelantó Luis Ventura en "Polémica en el bar", el futbolista y la cantante tropical habrían dejado de ser pareja después de cuatro años juntos.





Casualidad o capricho del destino, hoy por hoy ambos están en la Argentina, ella por una gira por el interior del país y él por sus compromisos por eliminatorias con la Selección Argentina. Sin embargo, según adelantó Luis Ventura (61) desde la mesa de Polémica en el bar, esa distancia entre el Norte argentino -donde se está presentando Karina La Princesita (31)-, y el predio de la AFA en Ezeiza, donde concentra el Kun Agüero (29), sería un reflejo de la realidad de la pareja, que se encontraría separada.



"El factor Gianinna (Maradona, ex pareja del futbolista) está todo el tiempo. Gianinna donde pesca que la Princesita se va de viaje con el Kun le enchufa unas vacaciones, entonces entran a tironear para ver quién se queda con el nene (Benjamín )", expresó el ex Intrusos, quien luego fue categórico cuando Mariano Iúdica (47), el conductor del ciclo, le preguntó si estaba hablando a boca de jarro o se trataba de la separación del año.



"Están en crisis, separados, la verdad es ésa", sentenció, para luego profundizar sobre el tema. "La información llega, en más de una oportunidad he tenido la posibilidad de anticipar información referida a la crisis que ellos vivían, a los conflictos que había para ver quién se llevaba al nene en determinada situación. Hay un tema de conflicto porque la Princesita tiene una nena y esa situación, aparentemente, en lo que es la interacción de los chicos, muchas veces hace que trascienda información entre uno y otro", concluyó al respecto.



¿Lo confirmarán en los próximos días los propios protagonistas?





Miércoles, 30 de agosto de 2017