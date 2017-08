Mi Horóscopo Hoy

30 de agosto

Aries



Comience confiar más en usted, de lo contrario, los esfuerzos y metas se verán limitados por la inseguridad que lo invade naturalmente.

Amor: Impida que la intensidad afectiva dañe sus vínculos y la pasión lo desborde.

Riqueza: Encuentre nuevas motivaciones y procure ser justo con las personas a su cargo.

Bienestar: Resguárdese de los cambios de temperatura. Podrían afectarle las vías respiratorias.





Tauro





Cuando se deje guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, podrá abandonar todos los temores que lo atormentan.

Amor: Jornada ideal para organizar un encuentro en su casa junto a sus seres queridos.

Riqueza: Muchos de los asuntos económicos le requerirán una postura más responsable y paciente.

Bienestar: Aprenda a tomarse la vida con calma frente a los inconvenientes. Así, equilibrará el cuerpo y el alma.





Géminis





Organice todos sus deseos de un modo constructivo. Abandonando los problemas que no le afectan directamente a su vida.

Amor: Evite mezclar el amor con lo material. No tema en aprender a expresar lo que siente realmente.

Riqueza: Aún está en condiciones de revertir todas las situaciones comerciales actuales que lo perjudican.

Bienestar: No se detenga y anímese a mirar de forma profunda los sentimientos más íntimos.





Cáncer





Deje de dudar y tome ya mismo la decisión. Sepa que cuenta con todo lo que necesita para cumplir los sueños en la vida.

Amor: Busque una persona que realmente lo haga feliz en el amor y verá cómo aumentará la autoestima.

Riqueza: Sosteniendo una visión más optimista de la realidad, pronto saldrá beneficiado en lo económico.

Bienestar: Evite cargar con los resentimientos. Esfuércese para liberarse de la carga del pasado.





Leo





Intente hacer lo posible para acrecentar los vínculos familiares. Sepa que una buena cena acompañada con sus parientes, será la mejor opción.

Amor: Déle la importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente.

Riqueza: Si desea evitar una frustración comercial, obre con tacto. Ya que podrían surgir obstáculos en el plano profesional.

Bienestar: Alimente su energía, así podrá enfrentar nuevos desafíos en el momento y el lugar adecuado.





Virgo





Despertará con una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones.

Amor: Todas las discusiones con su pareja serán superadas con una actitud serena y compasiva.

Riqueza: Por más que le resulte difícil ese ascenso que surgió en la empresa, postúlese.

Bienestar: Fase ideal para cuidar el cuerpo, hacer ejercicios y dietas alternativas.





Libra





Júpiter en su signo hará regenerar toda su energía y vitalidad. Aproveche y utilícela en algún proyecto nuevo.

Amor: Disfrute más tiempo con su pareja, así suavizará sus ansiedades.

Riqueza: Con paciencia podrá iniciar nuevos proyectos de forma paralela a su profesión habitual.

Bienestar: El exceso podría provocarle molestias en el cuerpo. Sea consciente con la alimentación.





Escorpio





Jornada óptima para reformar su vida, pero deberá controlar los repentinos cambios de humor que afectan sus relaciones.

Amor: Termine con los miedos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos.

Riqueza: Su empeño y audacia lo ayudarán a concluir con ese negocio tan soñado.

Bienestar: Momento para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento interno.





Sagitario<





En estos días, resurgirá la fuerza en su personalidad y se sentirá más vital. Así, podrá eliminar los sentimientos negativos que ahondan en su interior.

Amor: Deje ser versátil en el amor, ya que puede llegar a perder todo en un cerrar y abrir de ojos.

Riqueza: Sepa que gracias a sus compañeros de trabajo podrá avanzar en ese objetivo tan deseado.

Bienestar: Fase para romper con sus conductas autodestructivas, así fortalecerá el espíritu.





Capricornio





Deje de cometer errores por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón.

Amor: No desperdicie las energías afectivas en querer probar algo novedoso y osado con otra persona.

Riqueza: Si los negocios parecen estancarse, sepa que en breve se revertirá esa situación a su favor.

Bienestar: Tendrá días en los que debe descansar más para poder rendir mejor en el trabajo diario.





Acuario





Asuma mejor las responsabilidades y determínese nuevas tácticas. Esto lo ayudará a alcanzar las metas rápidamente.

Amor: Muéstrese más sensual y fiel con su pareja, así su relación evolucionará día a día.

Riqueza: Resuelva con lucidez esas situaciones inesperadas, ya que se acercan nuevas propuestas laborales.

Bienestar: Solicite unos días libres en su trabajo para estar a solas o disfrutando de sus seres queridos.





Pisicis





Durante estos momento deberá mantenerse precavido, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito.

Amor: Los astros en su signo le brindarán esa sensibilidad que tanto necesita en el plano amoroso.

Riqueza: Mantenga la calma, haga oídos sordos a esos rumores infundados a nivel laboral.

Bienestar: No se enfrente sin razón con los demás. Apártese de ciertas situaciones donde pueda surgir violencia.



