Eliminatorias sudamericanas Fallo desfavorable: Argentina en zona de repechaje El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó la apelación presentada por la Federación Boliviana de Fútbol, que buscaba revertir el fallo que había dispuesto que Perú y Chile ganen 3 a 0 sus partidos ante Bolivia, y entonces la tabla de las eliminatorias no se modificó y Argentina continúa quinta.

Argentina esperaba un fallo favorable del TAS para escalar al cuarto lugar de las eliminatorias sudamericanas, pero eso no ocurrió.



El TAS rechazó la la apelación presentada por la Federación Boliviana de Fútbol, que había dispuesto que Perú y Chile ganen 3 a 0 sus partidos ante Bolivia, y entonces la tabla de las eliminatorias no se modificó.



De esta manera, Argentina continúa quinta con 22 puntos, detrás de Brasil (33), Colombia (24), Uruguay y Chile (23).



