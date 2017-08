29 de agosto Mi Horóscopo Hoy Aries



Intente no detenerse frente a los objetivos, así podrá hallar la facilidad para alcanzar sus metas profesionales.

Amor: No es momento para exponer sus puntos de vista en la relación amorosa. Evite problemas con su pareja.

Riqueza: Si desea obtener ese puesto que tanto anhela, calcule sus ambiciones.

Bienestar: Suelte las tensiones del pasado, que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico.





Tauro





En poco tiempo, obtendrá una rápida prosperidad material. Solo dependerá de su excelente criterio laboral y de su perseverancia en el trabajo.

Amor: Las tensiones acumuladas lo empujarán a tomar distancia de su pareja. Revierta la situación cuanto antes.

Riqueza: Concéntrese en las tareas y deje que los cambios surjan con naturalidad.

Bienestar: Momento para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento.

Géminis





Debe explotar su inteligencia para poder solucionar todos los conflictos propios. Será el momento para dejar a un lado las emociones.

Amor: Jornada especialmente buena para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación.

Riqueza: Solucione esos asuntos legales y ocúpese de las gestiones financieras que lo implican a usted.

Bienestar: Un paseo al aire libre será el lugar ideal para desconectarse de todo y todos.





Cáncer





Después de tanto descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones. Su proyecto comienza a tener forma.

Amor: La pasión lo desbordará. Jornada ideal para una cita a solas con esa persona que ama.

Riqueza: Tendrá la posibilidad de arriesgarse y de mostrar su capacidad de mando en ese negocio.

Bienestar: Abandone el sedentarismo e inicie alguna actividad deportiva que le agrade.





Leo





Prepárese, ya que transitará una nueva experiencia trabajando en beneficio de otros y a la vez mejorando la calidad de vida de los demás.

Amor: No se limite y deje que sus sentimientos afloren, así su pareja podrá darle contención.

Riqueza: Concluya ese asunto financiero pendiente. Pronto recibirá un dinero extra, inviértalo de forma correcta.

Bienestar: Ponga en orden las ideas. Trate de salir a caminar para despejar su mente.





Virgo





Durante este día, se sentirá liberado por completo y estará en condiciones de dedicarse de lleno a los nuevos objetivos que se ha propuesto.

Amor: No descuide las relaciones amistosas, porque cuando las necesite ya no estarán.

Riqueza: Rompa con todas las actividades que no le aportan ningún beneficio económico.

Bienestar: Utilice una parte del día para gratificarse con alguna actividad que le de placer.





Libra





Cuando se maneje con prudencia y no trate de acelerar las cosas más de lo debido en su vida, podrá encaminarse mejor.

Amor: Antes de tomar una decisión, intente evaluar si está en condiciones de comprometerse.

Riqueza: Use los consejos que lo ayudarán a evaluar su método de trabajo, así podrá tomar la dirección correcta.

Bienestar: Si se dedica a canalizar su actividad artística en alguna ocupación, se sentirá gratificado.





Escorpio





Comprenda que con su capacidad creativa y los conocimientos, alcanzará los objetivos que ha diseñado mentalmente.

Amor: Anime a su pareja si se encuentra deprimida. Evite obligarla para que cambie de actitud.

Riqueza: Fase inoportuna para planear negocios. Aguarde a tiempos mejores para exponerlos.

Bienestar: Organice una escapada a algún lugar que lo relaje y lo tranquilice.





Sagitario





Entienda que el orden y la disciplina tendrán que ser el arma clave para guiarse en esta jornada, así podrá enfrentar ciertos asuntos.

Amor: Al tener el apoyo lunar, podrá demostrarle a su pareja los verdaderos sentimientos.

Riqueza: Su sexto sentido lo ayudará a tomar las decisiones importantes dentro de su ámbito profesional.

Bienestar: Distribuya equitativamente las energías entre las responsabilidades y el placer.





Capricornio





Sea cuidadoso con las respuestas impulsivas. Seguramente, alguien lo esté presionando para que tome una decisión.

Amor: Jornada para compartir momentos de ensueños y fantasías con la persona que ama.

Riqueza: Ponga en práctica las ideas sobre los futuros proyectos que tiene en mente.

Bienestar: Entréguese, ya que se sentirá atraído por una nueva actividad artística donde podrá demostrar su talento.





Acuario





Hoy, emplee sus facultades perceptivas y no desoiga la intuición. Le proporcionarán un conocimiento útil en esta jornada.

Amor: En caso de que esté viviendo un periodo difícil con su enamorado, no se exija más de la cuenta.

Riqueza: Si surgen cambios laborales, deberá observar las alternativas y evitar las decisiones apresuradas.

Bienestar: Trate de no quedarse aliado a la soledad. Salga a buscar un amigo para compartir las emociones.





Piscis





Momento para liberarse de los falsos compromisos y concentrarse en los genuinos que le involucran su seguridad interna.

Amor: Sea feliz. Momento de amar y ser amado. Usted sabe hacerlo, no lo dude.

Riqueza: Brotan nuevos compromisos que alteran la rutina laboral. Concéntrese y ejecútelo.

Bienestar: Ponga atención a sus inquietudes. Una terapia psicológica podría ser de gran ayuda





Martes, 29 de agosto de 2017