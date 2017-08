28 de agosto Mi Horóscopo Hoy

ARIES



Trate de no decidir por los demás. Averigüe lo que los otros desean antes de imponer sus criterios.



Amor: Demuestre lo que siente y piensa. Sea claro con los sentimientos, de lo contrario, podría confundir a su pareja.

Riqueza: Hoy, reparará una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo.

Bienestar: Sepa que la gimnasia aeróbica lo ayudará a mejorar el estado físico de su cuerpo.

TAURO



Hoy, será el centro de atención de todas las miradas. En esa reunión no desaproveche su magnetismo y lúzcase frente a los otros.



Amor: Una persona cercana podría declararle su amor. Recuerde que no debe jugar con los sentimientos ajenos.

Riqueza: Con firmeza y persistencia en las decisiones, podrá conquistar negocios realmente rentables.

Bienestar: Realice algún deporte o una simple caminata que lo ayudará a eliminar tensiones.



GÉMINIS



Procure no distraerse en discusiones inútiles. Le será indispensable que invierta sus esfuerzos en concretar los objetivos.



Amor: En este día, junto a su pareja comprenderán la verdadera esencia del vínculo que los une.

Riqueza: Las finanzas le permitirán tentarse y adquirir eso que tanto anhela. Disfrútelo.

Bienestar: Tarde propicia para dedicarla a entretenimientos que lo distraigan de sus problemas.



CÁNCER



Será el momento para que aproveche la sagacidad mental para encarar ese debate que a usted tanto lo preocupa desde ayer.



Amor: No le haga reclamos inútiles a su pareja. Sólo necesita una pequeña aclaración.

Riqueza: Proceda con cautela en las finanzas y negocios, ya que pueden producirse demoras.

Bienestar: Por más que tenga dudas, lo que necesita es una salida para liberar sus tensiones.



LEO



Sepa que necesitará poner la atención justa a los consejos de quienes saben. Lo ayudarán a sortear el camino equivocado.



Amor: Jornada donde el amor lo atrapará en circunstancias menos esperadas y le impedirá dar marcha atrás.

Riqueza: Momento para que presente los proyectos y confíe en su propia capacidad. Tendrá éxito.

Bienestar: Sepa que el amor propio es muy importante. No dude y cómprese aquellos productos de belleza.



VIRGO



Por más que experimente ciertos temores, hoy será el momento oportuno para dejar la dependencia de su familia.



Amor: Si sigue comparando a su pareja con relaciones pasadas, de ningún modo logrará formar una relación sólida.

Riqueza: Podrá dar fin a una actividad laboral, definir su capacidad y de ahora en más aplicarla para generar recursos.

Bienestar: Descanse todo lo que usted crea necesario, ya que sentirá que le falta fuerzas.



LIBRA



Etapa oportuna para ubicarse silenciosamente en usted mismo. Así, logrará las respuestas a muchos de sus interrogantes.



Amor: Decídase a conquistar el corazón de quien le quita el sueño hace un par de días.

Riqueza: Sepa que no será una jornada para las negociaciones. Si puede, postergue las reuniones para mañana.

Bienestar: No dude en tomarse un respiro en la noche y organice una salida si su rutina lo asfixia.



ESCORPIO



Solo por hoy, trate de moderar su carácter. Intente encarar la vida desde otro punto de vista y sin ser tan agresivo con los demás.



Amor: En caso de que se produzcan situaciones confusas con su alma gemela, le será conveniente manejarse con cautela.

Riqueza: Comience el día con las mejores intenciones de no excederse en los gastos.

Bienestar: Su sistema nervioso estará sobrecargado, esté atento a las señales que le da el organismo.



SAGITARIO



Deberá actuar con calma, si desea obtener buenos resultados. Si trata de hacer todo a un ritmo acelerado, muchos de sus planes fracasarán.



Amor: Gracias a la Luna en su signo, logrará un acercamiento entre el amor y la pasión junto a su pareja.

Riqueza: Entienda que no es adecuado descuidar tanto la economía y dejarla en manos de otros.

Bienestar: Procure mantenerse en forma, nada mejor que realizar actividad física al aire libre.



CAPRICORNIO



Le será conveniente, que reflexione acerca de sus objetivos y metas antes de proponerse un nuevo camino para su vida.



Amor: Aproveche ya que seducirá al sexo opuesto con solo proponérselo. Compruébelo.

Riqueza: Evite arriesgarse en créditos sin tener el aval necesario, ya que puede ser riesgoso.

Bienestar: Adopte un habito más saludable. En sus almuerzos, no cometa más excesos en las comidas.



ACUARIO



Probablemente, las tensiones persistirán en este día. Sería propicio optar por distraerse en compañía de sus amigos.



Amor: No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza. Momento de conservar la armonía.

Riqueza: Buen momento para cerrar tratos en el ámbito laboral. Su ciclo profesional está por concluir.

Bienestar: Magnífico día para participar o disfrutar de algún espectáculo artístico o cultural.



PISCIS



Transitará una etapa donde deberá reflexionar y reconocer algunas dudas que le impiden que las decisiones salgan a luz sin problemas.



Amor: La comunicación de la pareja podría sufrir un cortocircuito, evite profundizar.

Riqueza: En estos días, su habilidad lo sorprenderá. Encontrará la solución propicia a los problemas financieros.

Bienestar: Vea junto a un nutricionista su plan alimentario. Si logra cambiar algunos malos hábitos, se sentirá mejor.



