Monte Caseros participa Comenzaron los Juegos Correntinos 2017 Sub 14 y 15 Con el arribo de las delegaciones del interior y acto de apertura, dio inicio este viernes 25 de agosto, la etapa Provincial Sub14 y Sub15 correspondiente a los Juegos Correntinos 2017, clasificatorios para los Nacionales Evita.



Al dar las palabras de bienvenida, el Secretario de Deportes de la Provincia, Profesor Jorge Lucietti destacó que en este Provincial están representados más de la mitad de los 72 municipios que forman la Provincia, con una participación estimada en 700 personas.



Las competencias se jugarán el sábado y domingo por la mañana y tarde en los distintos escenarios deportivos previstos por la organización para cada disciplina. Los representativos que clasifiquen jugarán los “Juegos Nacionales Evita 2017” que tendrán como epicentro la ciudad de Mar del Plata en octubre.

Competencias:



Las actividades deportivas iniciarán el sábado 26 de agosto con el siguiente cronograma:



Fútbol Sub14 Masculino (en el Club Huracán el sábado a la mañana; y por la tarde en el Club Boca Unidos). Fútbol Sub14 Femenino (por la mañana Club Sportivo (Guastavino - Las Heras) y por la tarde en Boca Unidos). Las finales se disputarán el domingo por la mañana en el Club Boca Unidos.



Voleibol Sub15 Masculino: (Club San Martin). Voleibol Sub 15 Femenino: (Gimnasio Pedro Ferré). Básquet 5 vs 5 U15 Masculino: (Club Sportivo en Buenos Aires y 9 de julio).



Básquet 5 vs 5 U15 Femenino: (Club 1.536 viviendas). Básquet 3 vs 3 Sub14 Femenino: (Club 1.536 viviendas). Ajedrez Sub14 y Sub16: (Salón del primer piso de la Secretaría de Deportes). Beach Voley Sub14 Masculino y Femenino: (Club de Regatas).





Luciano Villalba y Lucrecia Duca de nuestra ciudad, nos representarán en las competencias de ajedrez categoría sub 14. Les deseamos muchos éxitos.







