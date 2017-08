26 de agosto Mi Horóscopo Hoy Aries



Su optimismo le permitirá realizar lo que siempre deseó. Nada le impedirá conseguirlo en este día.

Amor: Nunca deje de lado a sus amigos o a su familia por una relación amorosa.

Riqueza: Trate de confiar en sus capacidades. Sea más realista antes de invertir su dinero.

Bienestar: Su exceso de responsabilidades podría debilitar su organismo. Descanse.





Tauro





Seguramente en esta jornada deberá enfrentarse a problemas imprevistos. Usted tendrá toda la fuerza para hacerlo exitosamente.

Amor: Póngale límites a sus hijos, ya que últimamente le ha dado mucha libertad.

Riqueza: Tendrá la posibilidad de desarrollar ese negocio que se venía gestando con trabas. No lo desaproveche.

Bienestar: Despertará con mucha vitalidad, trate de utilizarla en algo provechoso.

Géminis





Muchas de las trabas se irán diluyendo de un modo activo y sutil. Su diversidad parecerá un obstáculo, evite poner resistencia.

Amor: Despertará con muchas ganas de amar y ser correspondido. Evite ponerle barreras a los sentimientos.

Riqueza: Anímese a ese nuevo proyecto laboral. En poco tiempo, tendrá buenas recompensas.

Bienestar: Trate de frecuentar nuevos lugares; lo ayudarán a recuperar su buen ánimo.





Cáncer





Procure canalizar las emociones en alguna actividad que lo distienda, de lo contrario, se desbordará y repercutirá en sus relaciones.

Amor: Los asuntos afectivos estarán un poco complicados. Las exigencias de su pareja lo saturarán.

Riqueza: Deje al margen sus contradicciones y utilice una buena estrategia laboral.

Bienestar: No desaproveche su exceso de energía. Utilícela en algo productivo para su vida.





Leo





Siempre recuerde que los sueños y las pasiones pueden llegar a hacerse realidad, todo depende de usted.

Amor: Evite manipular a su pareja con sus caprichos, ya que podría afectar negativamente a su relación amorosa.

Riqueza: Podrían surgir inconvenientes, evite hacer negocios. No es momento para actuar.

Bienestar: Mime a su cuerpo con masajes. Jornada oportuna para un tratamiento relajante.





Virgo





Recuperará la pasión y la seguridad en su prójimo. Todo lo que inicie será posible gracias a su nueva actitud.

Amor: Aprenda a ponerse en el lugar del otro. Comprenda y escuche a su pareja antes de enfrentarla.

Riqueza: Mantenga los ojos abiertos y abra la mente, ya que podría perder buenas oportunidades económicas.

Bienestar: Deberá resguardarse de cometer excesos y controlar sus deseos autodestructivos.





Libra





Será el momento ideal para que se fije nuevos objetivos y vea la forma de no abandonarlos. Persevere.

Amor: Transmita sin miedo sus deseos, objetivos y fantasías a su alma gemela .

Riqueza: Obtendrá una inesperada entrada de dinero, sepa bien cómo va a utilizarla e invertirla.

Bienestar: Procure medir su ambición. Evite gastar mucha energía en cosas poco relevantes.





Escorpio





Permítase relucir su espíritu sensible. La Luna en su signo, le dará rienda suelta a su gran imaginación.

Amor: La discusión que tuvo con ese familiar, le dejará un aprendizaje que de otra forma no hubiera podido adquirir.

Riqueza: No desaproveche su habilidad y capacidad comercial en este día. Haga contactos.

Bienestar: Si pretende sentirse más libre, procure exteriorizar todo lo que piensa y siente.





Sagitario





Intente ser constante y paciente para poder alcanzar sus objetivos. Su personalidad e inteligencia lo ayudarán bastante.

Amor: Evite pensar tanto y dar vueltas. Decídase antes de que su pareja se canse.

Riqueza: Ponga en práctica ese nuevo proyecto que le surgió para generar un dinero extra.

Bienestar: Sería bueno que controle su egocentrismo. No es la única persona en el mundo.





Capricornio





En esta jornada, podrá obtener lo que usted desee. Trate de poner su mente en positivo y confíe en su capacidad de persuasión.

Amor: Podría llegar a conocer a alguien en esta jornada. Muéstrese espontáneo y sincero.

Riqueza: Alguien podría proponerle un viaje de negocios, no es momento para dejar todo e irse.

Bienestar: Conéctese con sus emociones más profundas. Recuerde que reír es lo mejor en la vida.





Acuario





No renuncie a los sueños. La vida le facilitará una nueva oportunidad para cambiar el camino que eligió equivocadamente.

Amor: Postergue todos los compromisos que tenga en el día y ocúpese de su pareja.

Riqueza: Comience a relacionarse y haga contacto con gente que lo apoye en sus proyectos.

Bienestar: Relaje sus tensiones. Trate de administrar su energía para poder estar íntegro y vital.





Piscis





Sus afectos más cercanos tendrán que acostumbrarse a los cambios internos y externos que se estarán gestando en su vida.

Amor: En el amor tendrá la necesidad de estar con alguien y sentirse cuidado.

Riqueza: Aparecerán inconvenientes laborales. Relájese, trate de no desbordarse.

Bienestar: Podría sentirse agobiado por las responsabilidades. Busque distraerse y llame a sus amigos.





Sábado, 26 de agosto de 2017 Volver