Tras prestar juramento, Vignolo asumió al frente del Plan Belgrano

El presidente Mauricio Macri tomó juramento ayer al nuevo titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, y manifestó su convicción de que el funcionario va “a continuar la misma línea” que su antecesor, José Cano, en la construcción de una Argentina “equilibrada y federal”. “Estoy seguro de que vas a continuar la misma línea”, le dijo el mandatario al funcionario en el acto que se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, del que participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y Cano, quien renunció a la titularidad del Plan Belgrano para postularse como candidato a diputado nacional por Cambiemos en Tucumán.



“La verdadera Argentina que estamos construyendo es equilibrada, federal, allí es donde está el trabajo”, señaló Macri. “El país necesita desarrollar su infraestructura e históricamente la parte más postergada ha sido el Norte argentino”, agregó ante la presencia de gobernadores de provincias norteñas como Ricardo Colombi (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Precisamente, Vignolo, ex intendente de Corrientes, dejó la Secretaría General del gobierno correntino, luego de ocho años en el ejercicio del cargo, para asumir como jefe del plan de reparación histórica en materia de obras de infraestructura para el Norte del país. Tras la toma de juramento, Vignolo dialogó con los medios de prensa y expresó en primer lugar que “vengo con la idea de trabajar todos los días para ganarle terreno a las necesidades que tiene el Norte del país, acortar las brechas a los problemas que tienen los gobernadores más allá de los colores políticos no sólo con obras de infraestructura, sino con las políticas económicas de producción”.



También puntualizó que “tengo todo el compromiso de aportar lo mejor de mí para el Norte del país y tratar de ayudar para que la gente viva un poco mejor”. “Estamos próximos a sacar los lineamientos estratégicos para el Norte, con una hoja de trabajo que vamos a validarla con los gobernadores principalmente y a partir de ahí tener en claro la política pública que no sea para uno o dos años sino también en el largo plazo”, culminó afirmando Vignolo.

Vignolo confirmó que su jefe de Gabinete será Alfredo Vara. “Estamos trabajando en una modificación del organigrama para incluir el cargo que voy a ocupar en el gabinete de Carlos Vignolo, esperamos que esto esté aprobado a partir del 31 de agosto y poder asumir mi rol”, detalló Vara a radio Sudamericana.

En declaraciones a la prensa, el Presidente sostuvo: “Siempre dije que es difícil encontrar argentinos más efusivos que los correntinos, por eso es muy raro el gobernador que han tenido todos estos años, que es exactamente lo opuesto, pero sus encantos tendrá el gordito, que lo han elegido tantas veces”.



Al volver sobre el Plan Belgrano, el líder de Cambiemos indicó: “Siempre hemos tenido toda la potencialidad por nuestros recursos naturales, y lo que nos ha faltado es infraestructura”, que es lo que pretende desarrollarse a partir de esta iniciativa.



Sobre ello, apuntó “la vocación de, con cada gobernador, con cada intendente, con cada uno de los habitantes del Norte, encontrar cuáles son esas obras que nos permitan dar ese paso adelante, para que cada uno de los habitantes de esas provincias pueda elegir quedarse en su lugar y desarrollarse ahí”. “Perdemos a un defensor de lujo, pero ganamos a un todo terreno”, expresó el Presidente con humor, en una metáfora futbolera entre el funcionario saliente y el entrante.





