25 de agosto

Mi Horóscopo Hoy

Aries



Empiece a exteriorizar todas las emociones. De esta forma, podrá sacar la acumulación de energías negativas en su vida.

Amor: Termine el día con su enamorado con una buena cena y disfrutando de la intimidad.

Riqueza: Percibirá propuestas económicas que deberán ser analizadas, no se apresure.

Bienestar: Concéntrese en sus hijos y verá que pronto se olvidará de las tristezas internas.





Tauro





En días, deberá realizar algunos movimientos que le harán tambalear la seguridad. No se preocupe, obtendrá beneficios muy buenos.

Amor: Tendrá la necesidad de formar una familia o tener otro hijo. No dude y apueste a ello.

Riqueza: Comience a hacerse cargo de sus responsabilidades en vez de delegarlas. Obtendrá beneficios.

Bienestar: Modifique su tendencia a obsesionarse por todo. Flexibilícese y distiéndase.



Géminis





Excelente período para determinar nuevos objetivos concretos y eliminar los que ya lo le sirven en su vida.

Amor: Ríase, pero no olvide lo vivido. Retornará un amor del pasado, pidiéndole perdón.

Riqueza: Obtendrá las ganancias que se merece gracias al esfuerzo puesto en sus objetivos.

Bienestar: Trate de dedicarle tiempo a su casa. Renueve algún sitio de su interés.





Cáncer





Aprenda a ser menos ansioso, esta actitud podría llevarlo por mal camino. Concéntrese en las metas, pronto las alcanzará.

Amor: Los astros repercutirán positivamente en la pareja y harán que usted se sienta maravillosamente.

Riqueza: Muy buena jornada para obtener buenas ganancias y realizar negocios comerciales.

Bienestar: Comience terapia, lo ayudará a decidir mejor qué hacer con su vida.





Leo





Con Marte en su signo existirán momentos donde obtendrá mucha energía y optimismo para emprender distintos desafíos.

Amor: Será importante que se conecte y comparta más tiempo con su pareja durante el día.

Riqueza: Evite delegar sus propias tareas a otros. Abandone la pereza en su grupo de trabajo.

Bienestar: Sería bueno que exprese lo que tiene en su interior de manera positiva.





Virgo





Estará muy vulnerable a las críticas de su entorno, tenderá a ofenderse por todo. Serénese y recapacite.

Amor: Después de tantas peleas, renacerá el amor verdadero con su enamorado. Dígale cuánto lo quiere.

Riqueza: No espere mucha ayuda de su alma gemela para ese proyecto, busque a su familia.

Bienestar: Será una jornada envidiable. Sus seres queridos estarán a su lado para complacerlo.





Libra





Evite limitarse por sus prejuicios, ya que podría perder una gran oportunidad en su vida. Mire a través de sus impresiones.

Amor: Jornada propicia para enamorarse o comenzar una relación. Escuche a su corazón.

Riqueza: Saque lo mejor de usted en la reunión a la que asistirá junto a su jefe o socio.

Bienestar: Trate de pensar antes de hablar, controle su lengua. De lo contrario, discutirá con todos.





Escorpio





Comience a hacerse cargo de sus problemas. Recuerde que nadie puede ayudarlo salvo usted mismo, madure.

Amor: Revea la relación con sus hijos. Fíjese si no los ahoga demasiado al ser usted tan estructurado.

Riqueza: Mientras que evite distraerse, logrará concretar negocios significativos.

Bienestar: Trate de relajarse frente a las situaciones que vive. Enfóquese en las que son importantes.





Sagitario





Será una excelente jornada para cualquier proyecto que quiera poner en práctica, en especial si se trata de su vida personal.

Amor: Tendrá la necesidad de ser amado. Entréguele su corazón a esa persona.

Riqueza: Reconocerán sus méritos y esfuerzos. Pronto será felicitado en su ámbito profesional.

Bienestar: Evite mortificarse por descansar. Disfrute de las cosas simples que le da la vida.





Capricornio





Explote su intuición extrema y su gran creatividad. Trate de manifestar todo lo que su interior guarda.

Amor: Su alma gemela podría hacerle un plateo un tanto molesto. Evite responderle.

Riqueza: Etapa de gran inestabilidad económica. Procure tener cuidado en lo que emprende.

Bienestar: Deje fluir los pensamientos. Su salud podría resentirse si usted no dice lo que piensa.





Acuario





Déjese guiar por la intuición. Antes de emprender un desafío, trate de visualizar qué es lo que realmente quiere en su vida.

Amor: Se sentirá lleno de dulzura y ternura con su pareja. Disfruten de un encuentro íntimo.

Riqueza: Período oportuno para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer.

Bienestar: Comience a diferenciar lo que le hace bien de lo que le hace mal en su vida.





Pisicsi



En esta jornada, deberá replantearse muchas cosas de su vida personal. Deje que todo fluya por el camino que tiene que ser.

Amor: Si pretende tener una jornada agradable con su pareja, cambie su mal humor.

Riqueza: Momento justo para invertir o cerrar proyectos que tenía en su mente. Buenas ganancias.

Bienestar: Sentirá interés por lo espiritual. Tome contacto con sus necesidades y su yo interno.



Viernes, 25 de agosto de 2017