Con aumentos El lunes 28 inicia el pago de haberes a estatales provinciales El Gobierno provincial iniciará el cronograma de pago de los sueldos de agosto desde el lunes 28, martes 29 y miércoles 30, con los incrementos previstos para todos los sectores de la administración pública.



El primer tramo se abonará el 28, el segundo el 29 y finalizará el miércoles 30, aunque los pagos del primer grupo estarán disponibles en los cajeros automáticos desde el sábado 26.





En agosto, la Asignación por Persona Discapacitada a Cargo pasará de $1.300 a $1.500, mejora que alcanzará a 1.300 beneficiarios; y la Asignación por Hijo, de $620 a $820, e impactará a 39 mil beneficiarios. En tanto que los agentes del sector Administración central percibirán los haberes de agosto con un nuevo aumento del 5% en la asignación de clase de todas las categoría, alcanzando a 17,5 mil puestos laborales. Y los de Seguridad, con una mejora del 5% en el Valor Punto; esta medida alcanza a 9 mil puestos laborales.

“En septiembre próximo el plus mensual, remunerativo, no bonificable, asciendo a $3 mil; con estas medidas en todo el año, el beneficio pasará de un inicial a principios de 2017 de $1.300, a $3 mil de bolsillo el próximo mes. Con el aumento, el adicional acumulará un aumento de 131% en el año” indicó Vaz Torres.



“El próximo mes también cobrará con aumentos el sector Docente. La Provincia pagará un nuevo blanqueo al Básico de $300; y en octubre próximo, otro blanqueo, también al Básico, de $345”, confirmó el jefe de la cartera económica.



“Con el blanqueo de $945, en el año, el Básico pasará de $4.812 a $5.757. La medida alcanza a 40 mil puestos laborales”, adelantó el ministro.



El ministro también informó que en octubre próximo crecerán nuevamente los salarios familiares. “En la Asignación por Hijo, se aumenta a $1.020, acumulando en el año una mejora del 65%. Y en lo que respecta a la Asignación por Persona Discapacitada a Cargo, sube hasta $1.700, acumulando una mejora del 31% en 2.017”, señaló.





