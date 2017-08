24 de agosto Mi Horóscopo Hoy Aries



Abandone la soledad. El aislamiento y sus pensamientos negativos no lo ayudarán a resolver ese problema que lo está atormentando.

Amor: La Luna en oposición le provocará conflictos con su pareja, evite discutir hoy.

Riqueza: Jornada oportuna para concretar negocios y entrevistas laborales. Esté atento a las oportunidades.

Bienestar: Cómprese lo que le gusta aunque sea demasiado caro. Sea más generoso con usted mismo.





Tauro





Esfuércese por conservar la calma y la objetividad a la hora de decidir. Deje a un costado los compromisos afectivos y sea práctico.

Amor: Jamás se olvide que el diálogo es la mejor herramienta para enfrentar los conflictos con su enamorado.

Riqueza: Su razonamiento y capacidad de organización le permitirán destacarse en su grupo de trabajo.

Bienestar: Experimente una actividad que le permita relajarse. Lo ayudará a recuperar la tranquilidad perdida.



Géminis





Su presentimiento lo ayudará a descubrir la verdad. Sospeche de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda.

Amor: Procure que el pasado no se interponga entre usted y su pareja. Recomponga su relación.

Riqueza: Regule sus finanzas pero sin obsesionarse con el dinero, ya que podría tomar decisiones equivocadas.

Bienestar: No se relacione con gente ajena a su círculo, ya que podrían herir sus sentimientos.





Cáncer





Sea un poco más prudente y no tome decisiones apresuradas, ya que podría perder lo que estuvo construyendo hasta el momento.

Amor: Evalúe las cosas que no funcionan en sus relaciones y cambie la actitud para que mejoren.

Riqueza: No tolere que los asuntos amorosos lo distancien del cuidado de su economía.

Bienestar: Concluya el día con alguna actividad recreativa que le guste, concurriendo al cine o teatro.





Leo





Sentirá la necesidad de estudiar los objetivos de su vida en esta jornada. Experimentará una visión más espiritual de la realidad que está viviendo.

Amor: Comparta más tiempo con sus seres queridos, evite las discusiones.

Riqueza: Organice la economía doméstica junto a su pareja, un gasto de más podría perjudicar su presupuesto.

Bienestar: Haga una dieta de forma equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podrían afectar su metabolismo.





Virgo





Evite renunciar a sus propósitos y logrará el éxito rotundo. Se hallará consolidado y estimulado para seguir adelante.

Amor: Desarrolle su simpatía y olvide su mal humor, así podrá encontrar el amor en el momento menos esperado.

Riqueza: No permita que el caos arruine sus cuestiones económicas. Revise las cuentas, lo dejará más tranquilo.

Bienestar: La ansiedad podría deteriorarle su salud, procure descansar y olvidar las preocupaciones.





Libra





Perfeccione su experiencia y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Pida consejo a un familiar.

Amor: La Luna en su signo le hará recibir al verdadero amor y abrirle las puertas de par en par.

Riqueza: Momento ideal para poner al día cuentas pendientes y trámites demorados. No los postergue.

Bienestar: Seguramente lo invada el agotamiento, trate de relajarse y refugiarse en la pintura.





Escorpio





Trate de mantener la calma y escuche los consejos sabios. No es un día para actuar de manera impulsiva ni arriesgada.

Amor: Renuncie a la rutina, proponga cambios radicales en el vínculo. Su alma gemela se lo agradecerá.

Riqueza: No dude en exponer su proyecto ante sus superiores. Sus propuestas serán tomadas en cuenta.

Bienestar: Fúguese de compras y gratifíquese. Es hora de que piense en usted y en modificar su imagen.





Sagitario





En esta jornada esté alerta, pero sin ansiedad. Dispondrá de una gran energía para desenvolverse en las situaciones inesperadas.

Amor: Aleje sus prejuicios y disfrute con plenitud de su pareja en ese encuentro amoroso.

Riqueza: Período para tomar decisiones financieras que involucren algún riesgo, este podrá ser el día más indicado.

Bienestar: Evite sentirse esclavo de su trabajo. Acepte la rutina, pero tómese un descanso.





Capricornio





Evite que los recuerdos pasados le arruinen su presente. Lo importante es el ahora y el futuro junto a las personas que aprecia.

Amor: Si aspira a consolidar su pareja, tenga paciencia. Deberá convencerla de que sus sentimientos son sinceros.

Riqueza: Posponga cualquier negocio con parientes directos. No es un momento propicio, pueden surgir conflictos.

Bienestar: Tiempo oportuno para purificar la mente y abandonar los rencores del pasado.





Acuario





Sea fiel a su ideología y no renuncie a sus creencias. Con su perseverancia logrará los éxitos inesperados.

Amor: Procure un diálogo sincero con su pareja, así mantendrá la armonía y evitará males mayores.

Riqueza: Conserve las cuentas claras y sea prudente a la hora de otorgar préstamos, así no tendrá problemas.

Bienestar: Acepte que necesita una actividad física, es momento para dejar sus hábitos sedentarios.





Piscis





Escuche lo que le dicen y ponga en práctica lo que su inconsciente le revela, será útil para su expansión.

Amor: Su poder de seducción será muy grande, pero trate de no jugar con los sentimientos ajenos.

Riqueza: Tiempo para controlar sus cuentas, esto lo ayudará a evitar sorpresas desagradables.

Bienestar: Diviértase un poco más, logre ver las cosas con más optimismo y abandonará su melancolía.





Jueves, 24 de agosto de 2017 Volver