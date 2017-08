Imágenes

Torneo Oficial: Barrio Nuevo y San Lorenzo fueron los ganadores de la segunda fecha

En la tarde de este domingo, 20 de agosto, se disputó la segunda fecha del Torneo Oficial 2017 organizado por la Asociación Casereña de Básquet en las instalaciones del CEN Nº 3.



Nuevamente los cuatro equipos protagonistas se disputaron otro encuentro, a las 18:20 horas comenzó el primer partido el cual enfrentó Robinson y Barrio Nuevo.



En el primer periodo el encargado de abrir el tanteador fue Robinson quien jugaba de local y los primeros minutos de juego fueron a favor de Barrio Nuevo 15 a 5.



En el segundo periodo este equipo continuaba liderando el encuentro, Barrio Nuevo se afianzaba y agrandaba su diferencia, cerró el marcador en 37 a 14.





53 a 28 culminó el tercer periodo Barrio Nuevo continuaba a frente ante un Robinson que poco a poco se fortalecía en la cancha, el encuentro estaba muy parejo, pero el equipo local no lograba convertir los tantos.

Los últimos minutos fueron decisivos, la tensión y la adrenalina aumentaba y tras un juego con definiciones concretas, Barrio Nuevo sacó una amplia diferencia en esta segunda fecha, el partido finalizó con la superioridad del visitante en 65 a 38 tantos.



A las 20:13 horas comenzó el segundo encuentro que enfrentó a Juventud Vs San Lorenzo.



A penas iniciado el juego Juventud de visitante abrió el marcador, pero para este primer capítulo ambos conjuntos se mantuvieron equilibrados sin grandes ventajas y el mismo finalizó en 18-13 a favor de San Lorenzo.

En el segundo periodo Juventud pasó a liderar el encuentro en un partido muy peleado y parejo en el nivel de juego y definiciones, pero el marcador favoreció a este conjunto por la mínima diferencia en 33 a 32.



52 a 51 culminó el tercer periodo San Lorenzo se afianzó y pasó al frente ante un Juventud que no dada tregua en las marcas. El aurinegro sumó así una nueva victoria en esta segunda fecha por una diferencia de 11 puntos, 73 a 62.



