Asumirá el martes

El montecasereños, Juan Carlos Álvarez reemplazará a Vignolo en la Secretaría General de Gobernación

El coordinador del programa Tekové Potí y secretario privado de Ricardo Colombi, sucederá al actual titular nacional del Plan Belgrano. Continúan los pases de la Provincia a la Nación. Los funcionarios que se incorporaron al equipo de Macri.



Juan Carlos Álvarez asumirá como ministro Secretario General de la Gobernación, en reemplazo de Carlos Vignolo. El funcionario saliente tomará el cargo la próxima semana de titular de la Unidad Ejecutora Nacional del Plan Belgrano.





Los reacomodamientos en Casa de Gobierno no se hicieron esperar. Luego de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), Vignolo renunció el lunes para asumir el cargo nacional. El correntino sucederá a José Cano, referente radical quien será candidato a diputado nacional por Cambiemos en Tucumán, en las elecciones generales del 22 de octubre.



El gobernador Ricardo Colombi tomará juramento a Álvarez el martes a las 10 en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno. Médico de profesión, es oriundo de Monte Caseros y mantuvo una extensa militancia en el radicalismo.



Si bien en un principio se rumoreaba que el área quedaría vacante hasta la transición, Colombi mantuvo una reunión de Gabinete el lunes tras las Paso para reorganizar el equipo. A su vez, se definió por Alvarez, quien se desempeña en la secretaría privada del Gobernador, por lo que es un hombre de suma confianza. Además, es el responsable del exitoso Programa Social y Deportivo Tekové Potí.



Vignolo se encargó de anunciar a su sucesor a través de su cuenta en una red social. “Es un gusto que un amigo como Juan Carlos Alvarez asuma como Ministro Secretario General de la Gobernación el próximo martes”, manifestó el funcionario saliente.



“Estoy convencido que tomará la posta con gran dedicación y continuaré apoyándolo desde mi nuevo lugar”, agregó en su cuenta oficial.



El ahora ex funcionario provincial asumirá el 24 de agosto, según lo programado. Es la última incorporación al Gobierno Nacional y tendrá rango ministerial.



Vignolo fue intendente de Corrientes Capital, ministro de Educación de la Provincia de Corrientes y secretario general académico de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Además, es una pieza central en el Comité Capital de la UCR, cuyo candidato, Eduardo Tassano, ganó las elecciones municipales del 4 de junio.



No será el primer pase de la Provincia al Gobierno Nacional, con el cual comparten alianza. Precisamente, uno de los hombres de confianza del Ministro renunciante, accedió como secretario general del Consejo Federal de Educación. Se trata de Orlando Macció, quien, al igual que Vignolo, fue ministro de Educación de Colombi y, anteriormente, secretario general académico de la UNNE.



A la órbita nacional también fue el subsecretario de Planificación de la Provincia, Sebastián Slobayen, para ocupar el cargo de subsecretario de Coordinación en el Ministerio de Turismo de la Nación. Colombi, además, movió piezas en su gabinete con las elecciones legislativas nacionales. El candidato a Gobernador, Gustavo Valdés, en diciembre culmina mandato como diputado nacional y, anteriormente, se desempeñó como ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, entonces, la cartera tenía competencia en el área de seguridad.



También ingresó a la Cámara baja nacional, el ex ministro de Salud de Corrientes, Julián Dindart. Este fue reemplazado por el otrora subsecretario de Salud, Ricardo Cardozo. A su vez, accedió a una banca del Senado de la Nación, el ex vicegobernador de la Provincia y ex ministro de Seguridad, Pedro Braillard Poccard.



En tanto, a nivel local también habría modificaciones en la estructura del Plan Belgrano, ya que el PRO eligió como candidato a diputado provincial al actual coordinar provincial, Javier Silva.



Por otra parte, si bien Vignolo irá a Buenos Aires, anticipó que continuará ligado en Corrientes a la campaña. “Voy a seguir ligado a través de la coordinación de la campaña”, sostuvo. Hasta el momento, ECO+Cambiemos logró dos triunfos electorales: las comunales de Capital y las Paso.



“Nos estamos organizando para la futura responsabilidad con mucho compromiso, sin dejar de lado mi tarea en la cuestión electoral. Voy a continuar multiplicando esfuerzos”, dijo.

El Litoral



Domingo, 20 de agosto de 2017