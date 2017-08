Camino al 8 de octubre Elecciones: habrá 3 fórmulas a la Gobernación, 10 listas a diputados y 3 a senadores Con sorpresas de última hora venció ayer el plazo para inscribir candidatos. Gustavo Valdés y Gustavo Canteros; Camau Espínola y Nito Artaza; Sebastián Ríos Brisco y Lorena Macri, competirán por el sillón de Ricardo Colombi, que será primer senador.



Se inscribieron ayer los candidatos para competir en las elecciones provinciales del 8 de octubre. Hubo sorpresas de última hora y se anotaron tres fórmulas a la Gobernación. ECO+Cambiemos tendrá dos colectoras y Corrientes Podemos Más siete.



Los binomios para gobernador son Gustavo Valdés y Gustavo Canteros, por ECO+Cambiemos; Camau Espínola y Eugenio “Nito” Artaza; Sebastián Ríos Brisco y Lorena Macri, por Unidad Popular.

Todo indica que Antonio Tarragó Ros no inscribió su candidatura a gobernador.



En lo que respecta a las listas oficiales legislativas. Ricardo Colombi encabezará la grilla de senadores de ECO+Cambiemos y Eduardo Vischi, la de diputados.



Esa alianza tendrá además dos colectoras para Diputados. La de Compromiso Ciudadano, que encabeza el chamamecero Ariel Baez y la del partido Laborista Autónomo, que lleva como candidato al ex diputado peronista Hugo Vallejos.



En cuanto a Corrientes Podemos Más, la nómina oficial de diputados está encabezada por José Mórtola, que irá por su reelección, y la actual viceintendenta de Capital, Any Pereyra, ocupará el tercer lugar. En cuanto a senadores, el actual intendente de Santo Tomé, Víctor Giraud, lidera las candidaturas.



Pero lo más relativo de la coalición liderada por el peronismo es la cantidad de colectoras: serán siete en total, una receta que supo instalar Encuentro por Corrientes.



En las siete colectoras que traccionarán votos para Camau hay radicales y hasta un Colombi.



La primera lista que se presentó fue la de Libres del Sur, que lleva como primer candidato a diputado a Gabriel Romero.



Luego fue el turno de Es Posible con Rogelio Benítez a la cabeza.

También Cambio Popular, el sello de Nito Artaza, que candidateó a Silvia Casarrubia la ex apoderada y convencional de la Unión Cívica Radical.

El sello de Crecer con Todos fue utilizado para que Mario Colombi, presentara su propia lista.



El Partido de la Educación, Cultura y del Trabajo, sello de Emilio Rotella, lleva como primer postulante a la Cámara baja a Mario Payes.

Convocatoria Popular, en tanto, partido de Sonia López lleva como primer postulante a Ezequiel Paniagua.



Esas siete colectoras buscarán traccionar votos para Camau Espínola.

En cuanto a Sebastián Ríos Brisco y Lorena Macri, se candidatearon por el partido Proyecto Popular.



El propio Ríos Brisco se negó a dar a conocer su listas de candidatos legislativos y dijo que ellos mismos lo anunciarían hoy.



Camau con Nito



“Invité a Nito a ser mi vicegobernador a partir del 10 de diciembre”, reveló Camau ayer en su página oficial de Facebook, en la que destacó “la sangre radical de alguien que defiende los valores de Alfonsín y que se animó a disentir con su partido para enfrentar el autoritarismo de la UCR local”.



Por su parte, Nito Artaza comunicó su decisión de acompañar a Camau a través de Twitter, con un compromiso de “trabajar juntos por una provincia desarrollada y en defensa de nuestros jubilados, para que tengan medicamentos, movilidad y una vida digna”.



“Corrientes es hermosa y puede alcanzar todo su potencial, por eso Camau siempre dice que juntos podemos más”, destacó Artaza, cuya integración al frente encabezado por el medallista olímpico configura una alianza inédita a nivel nacional.



El frente que llevará la fórmula Camau Espínola-Nito Artaza reúne a todos los sectores del justicialismo, al Frente Renovador, al radicalismo disidente, a sectores de izquierda como Libres del Sur y a los históricos partidos provinciales autonomista y liberal.



