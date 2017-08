Clasificó a los Juegos Correntinos Mercedes campeón zonal de fútbol masculino El seleccionado de Mercedes obtuvo su pase a los Juegos Correntinos clasificatorios para los Evita 2017.



Durante la jornada de ayer, jueves 17 de agosto, nuestra ciudad fue escenario del zonal de fútbol masculino sub 16. Divididos en dos zonas los encuentros deportivos que dieron inicio a las 09:30 horas se desarrollaron en las instalaciones del Club Atlético San Lorenzo.



Los primeros conjuntos en enfrentarse fueron, el seleccionado de Monte Caseros vs Sauce, el equipo local obtuvo la victoria tras un marcador de 3 a 0, seguidamente se enfrentaron Paso de los Libres Vs Curuzú Cuatiá los que empataron 1 a 1, el tercer partido lo libraron Sauce Vs Mercedes, este último consiguió el triunfo tras ganar 4 a 1.

Por la tarde continuaron los enfrentamientos, una vez más Curuzú Cuatiá se midió con Paso de los Libres y logró pasar a la final tras vencer 1 a 0. Continuando con la programación el equipo local se enfrentó a Mercedes, pero el seleccionado montecasereño perdió 1 y no pudo clasificar.



De esta manera, en la final se midieron los conjuntos de Curuzú Cuatiá Vs Mercedes, este último se posicionó en el primer lugar y clasificó al provincial tras ganar 3 a 2.















