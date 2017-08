Ayer en la legislatura Sin cambios concluyó el recuento de votos de las elecciones Primarias

Finalizó ayer el recuento de votos de las elecciones Primarias. Los resultados definitivos no variaron, aunque los frentes recuperaron votos.

El recuento se había iniciado el martes y concluyó ayer a la tarde. Se escrutaron 2.500 urnas de toda la provincia. No hubo inconvenientes.



La alianza más votada fue ECO+Cambiemos con el 45 por ciento de los votos. Se debe recordar que votó el 72 por ciento de los 845.295 correntinos habilitados.



El resto de las fuerzas no logró superar los 5 mil votos. El Movimiento Socialista de los Trabajadores se alzó con 4.296 votos; Compromiso Federal obtuvo 3.830 sufragios e Instrumento Electoral para la Unidad Popular alcanzó 2.006.



La segunda fuerza fue Juntos Podemos Más, liderada por el peronismo, que obtuvo más del 34 por ciento de los sufragios.



Dentro de este espacio hubo internas y se presentaron cinco nóminas. El vicepresidente del PJ, Jorge Antonio Romero, ganó la compulsa con más de la mitad de las adhesiones que cosechó dicho frente. Lo acompañará Norma Castillo en segundo lugar.



