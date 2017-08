18 de agosto Mi Horóscopo Hoy Aries



En este día, serias dificultades podrían oponerse ante sus objetivos. No desespere, mantenga un paso firme y sereno.

Amor: Serán días donde la dependencia afectiva podría arruinarlo anímicamente. Cuídese.

Riqueza: Solucionará con lucidez esos asuntos laborales que hasta ayer lo preocupaban.

Bienestar: Comprenda que perdonando al prójimo se está perdonando a usted mismo.





Tauro





Momento de liberarse de los miedos internos y los sueños no cumplidos. Sepa que nunca es tarde para alcanzarlos.

Amor: Controle el estado de ánimo. Comparta los sentimientos y preocupaciones con su pareja.

Riqueza: Una persona le acercará un buen negocio, pero asegúrese de las condiciones que acepta.

Bienestar: Libere los sentimientos y descubra las emociones que le brinda la vida.

Géminis





Si se toma las cosas con tranquilidad, verá que todo le resultará más fácil. Será inútil que se altere y se ponga mal.

Amor: La Luna acentuará al máximo su sensualidad, logrará la profundidad en el amor.

Riqueza: Asóciese con colaboradores leales y eficientes que le permitan concretar sus objetivos laborales.

Bienestar: No permita que la rutina y las obligaciones lo dominen. Busque a ese amigo y salga.





Cáncer





Si bien siempre quiere que los compromisos salgan bien, hoy todo parecerá derrumbarse. No es momento para que se desespere.

Amor: No confunda la compasión con el amor. Revise sus sentimientos.

Riqueza: Relájese, ya que aparecerá esa mejora económica que le dará la seguridad y tranquilidad que tanto necesita.

Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada.





Leo





Haga lo posible para cuidar su genio, de lo contrario, hoy cometerá muchos errores. Sea prudente y mida las palabras.

Amor: Noche oportuna para revelar su poder de seducción con el sexo opuesto.

Riqueza: Procure realizar sin falta esos movimientos financieros y así asegurar la unión comercial.

Bienestar: Muéstrese pendiente de las necesidades físicas. Empiece a escuchar su cuerpo y mente.





Virgo





Evite que los recuerdos tristes le amarguen el día. Festeje los buenos momentos que pasó durante el fin de semana.

Amor: Si siente que su alma gemela no le da lo que usted quiere, halle un nuevo modo de amar.

Riqueza: Fase óptima para invertir o buscar nuevas variantes en lo profesional.

Bienestar: Aprenda a ser más soñador y déjese llevar por la magia del arte.





Libra





Momento adecuado para realizar algún cambio rotundo en su vida, pero actuando de forma racional. Antes que nada, procure canalizar sus energías.

Amor: Hoy, todo dependerá de usted. Podrá conquistar con solo proponérselo.

Riqueza: Sepa que a causa de su brillante personalidad podría despertar la envidia de sus compañeros de trabajo.

Bienestar: Equilibre las actividades. Sepa que ese nerviosismo inusual podría apoderarse de usted.





Escorpio





Haga lo posible para modificar esa obsesión que tiene en la vida. Aprenderá a vivir como siempre deseó, cambiando sus pensamiento.

Amor: Un amigo estará con un dilema, esté preparado para brindarle su apoyo moral.

Riqueza: En estos momentos, el trabajo será su mejor aliado. Arriésguese.

Bienestar: Si siente que el estrés lo supera, practique yoga o Tai-Chi lo antes posible.





Sagitario





Entienda que si comienza a encarar desde un perspectiva menos exigente su vida cotidiana, todo tendrá otro color.

Amor: Si se encuentra solo busque una persona con quien compartir el resto de su vida.

Riqueza: Esté atento, ya que la Luna en oposición podría afectar negativamente su economía.

Bienestar: Muchas veces encerrarse en uno mismo es nocivo. Comparta las emociones con sus amigos.





Capricornio





No permita que su mal humor interfiera en su éxito personal. Transitará una jornada repleta de sorpresas.

Amor: Etapa oportuna para poner un punto final a esa relación destructiva.

Riqueza: Hoy podría sentirse agotado por la cantidad de responsabilidades que tendrá que afrontar laboralmente.

Bienestar: Usted es una persona con un corazón enorme. Ayude a esa gente que necesita un buen consejo o un simple abrazo.





Acuario





Pronto superará los miedos que lo acongojan cuando deba tomar una determinación importante en su vida.

Amor: No pida más de lo que demuestra. Debe ser consciente de lo que ha dado a su pareja.

Riqueza: Deje de dudar y aplique las ideas que tiene en su mente creativa para ese proyecto nuevo.

Bienestar: Si se siente desbordado, pruebe con algún trabajo de expresión corporal como canto, dibujo o teatro.





Piscis





En algún momento de este día, busque en su interior lo que realmente le falta y necesita para ser feliz en su vida.

Amor: Sincérese con esa persona que le hace latir el corazón.

Riqueza: Tome buenas decisiones e incremente la vitalidad para poder alcanzar los proyectos.

Bienestar: No abuse con los medicamentos. Investigue las diferentes terapias alternativas.





