Galería MonteCaserosOnline Se realizó el acto en homenaje a Padre de la Patria Como reza la tradición, en el marco de conmemorarse un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, la intersección de calles Juan Pujol y Av. El Libertador, en la que se halla emplazado el busto en homenaje al General José de San Martín, fue escenario, la tarde de este jueves 17 de agosto, del acto en memoria al Libertador de América.



Una vez más la ceremonia, organizada en conjunto por la Asociación Sanmartiniana, la Escuela N° 646 “Pedro Rómulo Tuoti” – custodios del monumento- y la Municipalidad de Monte Caseros contó con la presencia de las banderas de ceremonia de las distintas instituciones educativas de la ciudad, autoridades civiles, militares y público en general.



Dando inicio el acto la Bandera Nacional, izada en horas tempranas, fue puesta a media asta, e inmediatamente se procedió a realizar un minuto de silencio por el 167 aniversario del paso a la inmortalidad del General. Seguidamente, acompañados por los acordes de la Banda Militar Humaitá fueron entonadas las estrofas del Himno Nacional Argentino y tras este, se procedió a realizar una invocación religiosa.



Para referirse a la fecha, representado a la Asociación Cultural Sanmartiniana hizo uso de la palabra el Profesor Miguel Pared quien tras exponer una reseña histórica indicó “en un aniversario más del fallecimiento del Padre de la Patria, parafraseando al General San Martín me permito decir que todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado, llegar hasta aquí es bastante pero nunca es suficiente. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra americana. Al recordar la gesta sanmartiniana, en su última arenga a su tropa, antes de la batalla de Chacabuco el General les dijo Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar libres de toda cadena. Que cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su precedencia, ni qué carajo porque todos somos iguales ante el supremo así como todos somos iguales ante la muerte porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. Seamos libres que lo demás no importa nada. ¡Viva la Patria!” concluyó



Seguidamente, en representación del Municipio hizo uso de la palabra el Director de Defensa al Consumidor, Lic. Jorge Follonier “Hoy estamos aquí todos los casereños rindiéndole al Padre de la Patria un sentido homenaje, se puede afirmar sin lugar a dudas que para servir bien a nuestra sociedad debemos seguir el ejemplo de José de San Martín, como el pensar en grande, pensar en Americano, debemos seguir ese ejemplo” dijo añadiendo “José Francisco de San Martín sigue representado valores argentinos como la honestidad, la humildad, y por sobre todo la unión entre todos” finalizó



Tras ello autoridades presentes procedieron a la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento.



Posteriormente la Directora de la Escuela N° 646 Pedro Rómulo Tuoti, Prof. Araceli Martín invitó a los presentes a disfrutar de una puesta en escena a cargo de alumnos de dicha institución.



