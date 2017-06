Imágenes La semana inició accidentada: se registraron dos choques La semana comenzó con el registro de dos accidentes de tránsito en horas de la mañana de este lunes 19 de junio.



El primero de ellos sucedió a las 09:00 hs aproximadamente en la intersección de Eva Duarte y Perelló, el mismo fue protagonizado por una Moto Honda CG 150 cc Titan patente 620 IVP guiada por Mariano David Martínez de 21 años quien como consecuencia del impacto fue derivado al nosocomio en una ambulancia del Hospital Samuel W. Robinson y un automóvil VW Gol Trend dominio AB035YM conducido por Elida Emilia Bonomi de 82 años de edad.



Según indicaron a MonteCaserosOnline desde la Dirección de Tránsito, al momento del accidente el conductor de la moto circulaba por Eva Duarte de Oeste a Este mientras que el rodado mayor lo hacía por Perelló Norte a Sur, terminando sobre la vereda.

En el lugar hubo intervención policial, se registraron daños materiales y el conductor fue trasladado en ambulancia al hospital para recibir atención médica.



HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LAS IMÁGENES DEL PRIMER ACCIDENTE



El segundo accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas en la esquina de calle Juan Pujol y Pellegrini. En el hecho se vieron involucrados una motocicleta Brava 150 cc dominio 627 IUP en la que se trasladaba Gustavo Osvaldo Paredes de 30 años y una Pick Up Fiat Strada chapa patente FOO 805 conducido por Juan Gabriel Galarraga de 69.

Según datos brindados desde la Oficina de Tránsito al momento del choque la Pick Up circulaba por Pellegrini de Sur a Norte, mientras que la moto lo hacía por Juan Pujol de Este a Oeste.

En el lugar se registraron daños materiales y el conductor de la motocicleta fue derivado al hospital en ambulancia para recibir atención médica.



HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LAS IMÁGENES DEL SEGUNDO ACCIDENTE





Durante el fin de semana, en la tarde del sábado 17 se registró un accidente ente dos motocicletas.



A las 18:40 horas aproximadamente en el Barrio Malvinas por calle Mar Argentino y Justo Ibarguren se produjo un choque entre una Motomel 110 cc en la cual se trasladaba Claudio Antonio Galarza y una moto Cerro 110 cc guiada por Pepe René Coca España quien iba acompañado por un menor de 10 años, estos dos últimos debieron ser trasladado en ambulancia al hospital para recibir atención médica.



Desde la Dirección de Tránsito indicaron que ambos rodados circulaban en el mismo sentido de Oeste a Este por Mar Argentino.



HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LAS IMÁGENES DEL ACCIDENTE DEL SÁBADO En el lugar hubo intervención policial, se registraron daños materiales y el conductor fue trasladado en ambulancia al hospital para recibir atención médica.El segundo accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas en la esquina de calle Juan Pujol y Pellegrini. En el hecho se vieron involucrados una motocicleta Brava 150 cc dominio 627 IUP en la que se trasladaba Gustavo Osvaldo Paredes de 30 años y una Pick Up Fiat Strada chapa patente FOO 805 conducido por Juan Gabriel Galarraga de 69.Según datos brindados desde la Oficina de Tránsito al momento del choque la Pick Up circulaba por Pellegrini de Sur a Norte, mientras que la moto lo hacía por Juan Pujol de Este a Oeste.En el lugar se registraron daños materiales y el conductor de la motocicleta fue derivado al hospital en ambulancia para recibir atención médica.Durante el fin de semana, en la tarde del sábado 17 se registró un accidente ente dos motocicletas.A las 18:40 horas aproximadamente en el Barrio Malvinas por calle Mar Argentino y Justo Ibarguren se produjo un choque entre una Motomel 110 cc en la cual se trasladaba Claudio Antonio Galarza y una moto Cerro 110 cc guiada por Pepe René Coca España quien iba acompañado por un menor de 10 años, estos dos últimos debieron ser trasladado en ambulancia al hospital para recibir atención médica.Desde la Dirección de Tránsito indicaron que ambos rodados circulaban en el mismo sentido de Oeste a Este por Mar Argentino.



Lunes, 19 de junio de 2017 Volver