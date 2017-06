Torneo Preparación Barrio Nuevo se coronó bicampeón del básquet montecasereño En una apasionante definición del Torneo "Preparación” de la Asociación Casereña de Básquet, Barrio Nuevo derrotó a San Lorenzo y alzó la copa.



La gran final tuvo lugar en horas de la noche de este domingo 18 de junio, en las instalaciones del Centro de Educación Física N° 3, una vez finalizada esta, encabezado por el Director de Deportes, José Manuel “Topo” Tagle y miembros de la Asociación Casereña de Básquet se realizó la entrega de premios.

Pasadas las 19:30 horas comenzó el encuentro de la segunda final entre San Lorenzo vs Barrio Nuevo, un partido vibrante donde el aurinegro buscaba la revancha ante un rival que venía de ganar la primera final.

San Lorenzo de local arrancó el juego rápidamente y en el trascurso del primer parcial se posicionó cómodo en el tablero -14 a 7-



En el segundo cuarto, este mantuvo su posición y ritmo en un partido subido de temperatura, Barrio Nuevo logró achicar la diferencia tras convertir varios goles, pero poco sirvió ya que el negro y amarillo tenía la delantera, el parcial culminó 20- 14.



Para el tercer período Barrio Nuevo dio vuelta el marcador y se afianzó en la cancha, San Lorenzo presionaba con pases y marcas, pero no alcanzó, el visitante se fue al descanso cerrando el tanteador en 30-26.



En el último set ambos conjuntos no daban tregua, el partido se puso picante, Barrio Nuevo a pesar de mantener la punta no aflojaba en su juego puesto que San Lorenzo presionaba para lograr achicar la diferencia pero sus esfuerzos no alcanzaron, en los últimos minutos cayó derrotado ante el verde y blanco y el tanteador finalizó en 48 -40. De esta manera el Torneo “Preparación” Coronaba al equipo de Luis Bigolio, Campeón.



Inmediatamente se realizó la entrega de premios individuales a los jugadores más destacados del Torneo como así también los trofeos del primer al cuarto puesto, además hubo reconocimiento para los medios locales que cubrieron todo el torneo.



Desde el equipo de MonteCaserosOnline agradecemos a la Asociación Casereña de Básquet por esta distinguida mención especial.



Cerrando el evento, la Asociación Casereña de Básquet anunció que el Torneo Apertura se llevará a cabo en el mes de agosto.



