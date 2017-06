Supera los tres millones de pesos

Cardozo entregó equipamiento al Hospital "Samuel W. Robinson"

Se trata de tecnología de punta, que supera los tres millones de pesos, para el Servicio de Cirugía. En la ocasión, el Ministro Ricardo Cardozo destacó el trabajo del equipo de dicho servicio “por su compromiso y predisposición para el desarrollo de esta área”.



En el marco de la recorrida por el interior provincial que realiza el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, este sábado llegó a la localidad de Monte Caseros. En la ocasión, entregó equipamiento de última generación para el Servicio de Cirugía del Hospital Samuel Robinson. Además, recorrió las obras y mantuvo reuniones con el personal de la institución.



El ministro fue recibido por el director del Hospital Samuel Robinson, Rodolfo Cotto, y el intendente Municipal Miguel Olivieri. Posteriormente, dio inicio el acto que contó con el acompañamiento de los profesionales y personal administrativo del hospital, autoridades locales y la comunidad. Durante el mismo se hizo un especial reconocimiento a la doctora Claudia Arriola.



El titular de la cartera sanitaria Ricardo Cardozo, precisó “hoy con una inversión de más de tres millones pesos, y con el apoyo del Señor Gobernador entregamos un Arco en C, que se utiliza para procedimientos de diagnóstico intraoperatorios y de traumatología, una torre de laparoscopía, que es un gran avance porque las cirugías que se hacen se logran con un procedimiento mini invasivo, dando solución a diversas patologías. Además una serie de instrumental de punta que también va a optimizar la calidad de las prestaciones del Servicio de Cirugía”.



Continuó especificando que “la cirugía necesita de otros soportes como por ejemplo lo inherente a la anestesia, y en este marco estamos trabajando en las gestiones para la incorporación de una nueva anestesista para Monte Caseros. Lo que significaría un aporte muy importante para el hospital”.



“El otro soporte es la terapia intensiva, que es un sector que está dentro de las mejoras edilicias que se están concretando, con gas central, monitores multiparamétricos y otros equipamientos importantes para esta área; contamos con médicos cardiólogos, clínicos y otros especialistas que conforman el equipo de terapia intensiva”, puntualizó. Agregando que “las mejoras que se van a ir concretando son para todos los servicios”.



Asimismo, destacó el trabajo de los profesionales del Servicio de Cirugía, “por su compromiso, su predisposición para el desarrollo de esta área. Del mismo modo resaltó la labor del personal del nosocomio “por haberse involucrado en una nueva dinámica de trabajo y de compromiso con el hospital, como así también la destacable gestión del director Rodolfo Cotto, por su capacidad de conducción, que ha hecho que este hospital lograra consolidarse con un rumbo de trabajo en equipo”.



“El recurso humano con el que se cuenta, las obras que se llevan adelante y el equipamiento hacen un conjunto de factores que inciden en la mejoría evidente del trabajo en el hospital y en la consideración de la sociedad hacia la institución”, subrayó.



Por su parte, el director del Hospital de Monte Caseoso, Rodolfo Cotto detalló que estos aparatos, hacen que hayamos pegado un salto importantísimo en materia de tecnología. Los casereños tenemos que estar muy orgullosos de esta entrega y expreso mi agradecimiento al Ministro Ricardo Cardozo”.



Continuó expresando que “desde el 15 de febrero a la fecha se han hecho en este hospital 114 cirugías, algunas de muy alta complejidad. Por lo que destacamos el equipo de cirujanos de nuestro hospital y fundamentalmente esa mística que se transmite a todos los colegas para ser cada día mejores.



Por último, mencionó “contamos con recurso humano especializado, comprendiendo seis cirujanos, un cardiólogo, tres anestesistas. A los que se suman los profesionales de ginecología, obstetricia y la guardia médica con siete profesionales”.



En tanto, el intendente de Monte Caseros, Miguel Olivieri, indicó “estamos muy felices por este equipamiento que estamos recibiendo y con la visita del Ministro de Salud Pública, a quien agradezco también por los profesionales incorporados a este hospital. Es fundamental para nuestra cuidad tener una salud adecuada; las políticas públicas como éstas son las que tenemos que destacar.”



“Los datos que comunicó el director están a las vista y cuando uno tiene buenas intenciones todo se puede llevar adelante. Nos queda entre todos seguir trabajando por el hospital, por la salud; los cacereños debemos aspirar siempre a ser mejores en cada uno de los órdenes de nuestra vida. Y en este sentido Señor Ministro quiero agradecer el esfuerzo que hace para que la salud de Monte Caseros vaya mejorando día a día”, precisó.



DETALLE



El equipamiento comprendió Equipo de Radioscopia televisada Móvil en arco en C, Torre de Laparoscopia, Mesa de cirugía, Electrobisturí, Carro de paro, Electrocardiografos, Central de Monitoreo, Cardiodesfribilador, Aspirador portátil, Larincoscopio, Marcapasos, Set de Punción Central, además de otros instrumentales. Cabe mencionar que el Arco en C y el equipo de Laparoscopía son donaciones del Banco de Corrientes.



En el hospital continúan las obras de refacción; comprendiendo las áreas de Terapia Intensiva, Emergencias, Shock room y consultorios, entre otras. Además recientemente finalizaron obras de techo y refacciones de diferentes sectores del hospital.



Domingo, 18 de junio de 2017