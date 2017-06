No era un reality Julián Weich: "En Panamá dormí con mi hijo en la calle" En una entrevista, Julián Weich contó una fuertísima vivencia que tuvo con su hijo Jerónimo.



Julián Weich reveló detalles de una semana que pasó con su hijo Jerónimo en Panamá, en la que llegaron a dormir en la calle.



"A los 19 años Jerónimo decidió irse de mochilero con rumbo desconocido. Dejó el trabajo, sus estudios de cine, el gimnasio, el rugby. Al padre, a la madre, la familia... Dejó todo", explicó.

"Me fui a vivir una semana a Panamá con él, a hacer malabares y vivir en la calle con él. Fue una experiencia increíble. Cuando el año pasado cumplí los 50, la idea era ir a visitarlo. Le dije que iba a visitarlo con mochila para vivir su vida. Entonces, dormimos en la calle, en la playa, y mientras él hacía malabares y yo pasaba la gorra. En Panamá, que el clima es cálido, es fácil dormir en la calle. No como un homeless, pero nos colamos en un parque nacional y armamos la carpita ahí, otro día fuimos a una playa", aseveró en declaraciones radiales.



"Así tres o cuatro días. Después, dormimos en un hostel, porque nos teníamos que volver. Fue una experiencia alucinante. Me hubiera quedado a vivir, porque uno se da cuenta no se necesita nada para vivir, que es más fácil vivir de lo que uno vive porque no teníamos celular, las comodidades y éramos felices", concluyó.



Fuente: Rating Cero





