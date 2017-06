En diálogo con Carlos Monti Ulises Jaitt dio detalles sobre los supuestos encuentros En diálogo con Carlos Monti en Radio 10, Ulises Jaitt dio detalles sobre los encuentros de Diego Latorre y su hermana Natacha.



El escándalo de la infidelidad de Natacha Jaitt y Diego Latorre a Yanina fue el tema de la semana y no parece que esté por acabarse. En diálogo con Bien Arriba, el programa de Carlos Monti en Radio 10, Ulises, hermano de la conductora, dio detalles de los encuentros.



"Ellos se veían directamente en albergues transitorios, no en hoteles de categoría. Si mi hermana le hubiese querido hacer una cama a Latorre, la hubiese hecho antes. Ella perdió tres tablets en los últimos tiempos. Estuvimos verdes cuando pusimos las cámaras, porque no tienen claves. Como mínimo ella tuvo cuatro encuentros con Diego. Cuando repetís, es porque tenés una mini relación", aseguró Ulises.





Sábado, 17 de junio de 2017 Volver