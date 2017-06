17 de junio Mi Horóscopo Hoy

ARIES



Transitará una jornada donde la Luna en su propio signo hará florecer lo mejor y peor de su personalidad. Cuídese.



Amor: Hoy, desahóguese con su pareja. Entiendan que ambos se necesitan en la vida.

Riqueza: Será una jornada productiva para realizar cambios en su trabajo. Intente cumplir con las obligaciones.

Bienestar: Tome coraje e inscríbase en un gimnasio, ya que hace tiempo que no realiza ningún deporte.



TAURO



Procure dejar atrás todo aquello que es viejo y le hace daño recordar. Ilumine su interior enfocando su mente en cosas positivas.



Amor: Si ha surgido algún inconveniente con su pareja, intente discutir sobre el tema y podrá aclarar el asunto.

Riqueza: No dude y tramite ese préstamo para la inversión que desea hacer en el hogar.

Bienestar: Volverán esos síntomas nostálgicos respecto a recuerdos del pasado. No se deje caer emocionalmente.



GÉMINIS



De ningún modo debe dar un sí apresurado. Durante esta jornada, se le presentarán decisiones que no podrá tomar en un solo día.



Amor: Momento óptimo para acercarse y mejorar la relación con los hermanos y parientes.

Riqueza: Emprenda con cautela aquellos asuntos burocráticos, ya que podrían amargarle el día.

Bienestar: Despréndase de los problemas. Procure liberarse de esas personas que lo molestan y no lo dejan en paz.



CÁNCER



Despertará mucho más vital y con deseos de iniciar alguna actividad que se identifique con su personalidad. Escuche su voz interior.



Amor: Las buenas energías astrales repercutirán positivamente en la pareja y harán que usted se sienta de maravilla.

Riqueza: Reconozca sus limitaciones y delegue las responsabilidades que no puede cumplir.

Bienestar: Por más que no quiera, se sentirá mucho mejor si pone un poco de orden y de limpieza en su hogar.



LEO



Intente sedimentar las energías puramente en los proyectos. Así evitará caer en los engaños y no lamentará lo perdido.



Amor: Rompa con la rutina. Intente experimentar nuevos caminos con su pareja.

Riqueza: Pronto, se concretará ese emprendimiento que tanto deseaba. Lo apoyará una persona de suma confianza.

Bienestar: Si se siente superado por la rutina, escápese en la noche junto a sus amigos a divertirse.



VIRGO



Aproveche esta nueva etapa que le brinda la vida para reafirmar su seguridad y el temperamento que lo caracteriza.



Amor: Comenzará el día conquistando a quien desee. No dude y compruebe la suerte que tiene en el amor.

Riqueza: No es el día para desembolsar tanto dinero en esa compra. Seguramente se esté excediendo con ella.

Bienestar: Pretenda desprenderse de todo aquello que lo agobia en su vida. Libérese hoy mismo.



LIBRA



Revea sus reacciones en este día, evitando las discusiones. Caso contrario, luego no quiera lamentar las consecuencias.



Amor: Sepa que hoy tendrá la suerte de conocer a alguien que le enseñará a amar verdaderamente.

Riqueza: Ciclo óptimo para realizar negocios y recoger excelentes beneficios económicos.

Bienestar: Estará un tanto atormentado en la vida, intente hacer un cambio en su conciencia.



ESCORPIO



Arriesgue y disfrute de la vida. Trate de no olvidarse de los propios deseos, no postergue más tiempo para cumplirlos.



Amor: Evite ser tan dependiente de su alma gemela, de lo contrario, podrá asfixiarla.

Riqueza: Tenga en cuenta las oportunidades económicas que se le presentan y exponga sus propias ideas.

Bienestar: Disminuya la exigencia consigo mismo y la ansiedad, ya que solo conseguirá deteriorar su cuerpo y mente.



SAGITARIO



Época ideal para determinar y pensar lo que es más conveniente para su vida. No tenga miedo y arriésguese.



Amor: Por más que sus sentimientos están lentificados, logrará hacer un balance sobre su interior y sus relaciones.

Riqueza: Guarde los papeles y busque la forma de resolver los asuntos financieros pendientes.

Bienestar: En caso de sentirse hinchado, trate de disminuir el uso de la sal y evitará la retención de líquidos.



CAPRICORNIO



Entienda que si no obtuvo los resultados esperados, será el momento de poner en acción diferentes alternativas para lograr dicho propósito.



Amor: Deje de buscar el amor en el trabajo, ya que podría tener conflictos y perjudicar su futuro laboral.

Riqueza: Cuando asuma la autoridad con responsabilidad y coherencia, logrará abrir nuevos horizontes a nivel laboral.

Bienestar: Intente ejercitarse más, así podrá perder peso y fortalecer la musculatura.



ACUARIO



Serán días donde se revelan situaciones intrigantes dentro el entorno familiar. Relájese, pronto saldrán a la luz las respuestas.



Amor: Exprese sus emociones y no dude en decirle lo que siente a su alma gemela.

Riqueza: Desenvuélvase por su instinto comercial, así podrá conseguir excelentes negocios en esta jornada.

Bienestar: Cuando finalice la jornada laboral, organice una cena y reciba a la gente que más quiere en su casa.



PISCIS



Empiece a resolver las situaciones esenciales. Seguramente, estará transitando un momento turbulento en su vida.



Amor: Tome contacto con su hermano. Así, podrán charlar y llegar a ese acuerdo que tanto buscaron.

Riqueza: Intente ser más realista en su profesión, recuerde que las buenas ideas no se concretan solas.

Bienestar: Procure relajarse. De esta forma, podrían desaparecer esos malestares digestivos.



Sábado, 17 de junio de 2017 Volver