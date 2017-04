16 de abril Mi Horóscopo Hoy Aries



Si está cansado de que le hagan reclamos, será necesario que empiece a tratar de manejar los tiempos con mayor cuidado.

Amor: Deje atrás las dudas y acérquese a su pareja demostrándole todo lo que siente por ella.

Riqueza: No todos los días surgen oportunidades a nivel laboral. Aproveche la situación de forma medida y equilibrada.

Bienestar: Jornada ideal para salir de compras sin sentir culpa. Bríndese todos los gustos.



Tauro





Podría sentir grandes deseos de huir de las responsabilidades. Trate de compensar el esfuerzo con algunos momentos de paz.

Amor: Algún recuerdo de su pasado le oprimirá el corazón. Trate de revertir la situación.

Riqueza: Jornada propicia para la proyección de negocios e inversiones financieras en su economía.

Bienestar: Será una tarde ideal para el relax. Ambiente su hogar con música suave.



Geminis





No se asuste si siente que la emoción lo desborda. Si la reprime, podría traerle un estado de tensión molesto.

Amor: Con la Luna en oposición se sentirá abatido y solo. Alguien cercano le dará cariño y contención si usted se deja.

Riqueza: Si improvisa nuevas formas de trabajo, la rutina quedara atrás y se dinamizarán las tareas.

Bienestar: Respire aire libre, salga a dar paseos, libere su energía negativa e intercámbiela por positiva.





Cáncer





En esta jornada, tendrá la oportunidad para darle forma a esos nuevos proyectos y dejar en firme pautas a las que se tendrá que ajustar.

Amor: No sea tan reservado y comuníquese mejor con su enamorado.

Riqueza: Si demuestra seriedad en su conducta, logrará establecer contactos laborales favorables para su proyecto.

Bienestar: Después de cumplir con los compromisos podrá organizar una noche distinta con sus amigos.





Leo





Si no quiere que el mundo se le oponga, lo mas conveniente será que adopte una conducta diplomática frente a la vida.

Amor: Sus hijos demandarán su atención. Atiéndalos, ellos lo necesitan.

Riqueza: Déjese atraer por nuevos proyectos que se le presenten pero trate de controlar su ansiedad.

Bienestar: Revise su agenda y llame a amigos a los que hace tiempo no ve para organizar una reunión.





Virgo





En este día, nadie soportará sus quejas continuas. Cambie de actitud y empiece a controlar su malhumor.

Amor: Su agenda está completa y eso no le permite prestar atención a su pareja. Trate de hacer un lugar para el amor.

Riqueza: Opte por generar una nueva metodología de trabajo, a largo plazo verá el resultado positivo.

Bienestar: Cuide su estabilidad emocional, de lo contrario, su físico podría sufrir las consecuencias.





Libra





Aunque le moleste, resurgirá un viejo asunto irresuelto. Sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos, no se ahogue en ellos.

Amor: Su alma gemela le hará una propuesta fuera de lo común que podría sacudir su clásica rutina.

Riqueza: Existirá una necesidad de compartir ideas y proyectos con sus pares. Fortalezca la relación.

Bienestar: Préstele una atención especial a la actividad física, en beneficio a sus articulaciones.





Escorpio



Iniciará el día con un renovado impulso pero alguien lo cuestionará. Confíe hoy más que nunca en usted mismo y avance en lo que quiere.

Amor: Se presentarán conflictos en el vínculo debido a la insatisfacción y los celos. Intente solucionarlos.

Riqueza: Momento de actuar con criterio práctico para resolver ciertos temas económicos.

Bienestar: No deje que la rutina lo anule. Redoble su vitalidad y entusiasmo.





Sagitario





La Luna en su signo le hará aflorar sus necesidades de contención y ternura. Pida sin miedo lo que anhela.

Amor: Su alma gemela pretenderá que sea más atento. Si lo medita no dudará en serlo.

Riqueza: La decisión del cambio en el rumbo de sus actividades le dará como resultado un aumento en lo económico.

Bienestar: No siga dando vueltas sin rumbo fijo, deténgase y piense qué es lo que quiere.





Capricornio





Sepa que dentro de su vida aparecerán ciertas ideas que estaban sepultadas en el pasado para poder ser incluidas en el presente.

Amor: Los celos podrían provocar un malestar emocional difícil de controlar. Evítelos.

Riqueza: No se deje avasallar por su equipo de trabajo. Apele a su sentido común.

Bienestar: Trate de retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos.





Acuario





Busque la forma de cuidarse, ya que se encontrará al borde de una crisis de nervios. Opte por darle la espalda a los problemas.

Amor: Muchas veces la experiencia de un amor recíproco es la base de una relación estable.

Riqueza: No de marcha atrás sobre la decisión de imponer sus ideas, en un corto lapso verá resultados positivos.

Bienestar: La práctica deportiva le facilitará a su cuerpo descargar las tensiones y liberar su mente.





Piscis





Empiece a determinar en su mente cada uno de los objetivos que se identifican con sus deseos más profundos.

Amor: No se deje avasallar por las agresiones gratuitas de su pareja. Responda con firmeza y se sentirá mejor.

Riqueza: Sepa que renovarse es vivir. No mida los gastos y renueve su imagen.

Bienestar: Un amigo de la infancia restablecerá contacto con usted, no dude en reunirse.





