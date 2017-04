15 de abril Mi Horóscopo Hoy

ARIES





Tome distancia de los conflictos, así aligerará su ánimo y podrá concentrar toda su energía para aplicarla en algo más positivo.



Amor: Surgen situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse y pida explicaciones con calma.

Riqueza: Cuide sus finanzas y no arriesgue su capital. Los negocios que ofrecen ganancias rápidas podrían perjudicarlo.

Bienestar: Reúnase junto a sus amigos a tomar un café al aire libre, pasarán un momento cálido y grato.



TAURO



Hoy podrá tomar una decisión muy importante referida a un tema personal. Alguien muy cercano le dará un consejo valioso.



Amor: No permita que las emociones ajenas interfieran en su intimidad y boicoteen sus sentimientos.

Riqueza: Si la exigencia laboral no disminuye terminará agobiado mentalmente. Deténgase.

Bienestar: Tendrá deseo de realizar y disfrutar un viaje en compañía de un ser querido.



GÉMINIS



Hoy podrá lograr lo que se proponga, ya que las trabas comenzarán a disolverse. No deje de aprovechar el momento.



Amor: La Luna en oposición podría generar conflictos inesperados con su enamorado. Evite cualquier confrontación.

Riqueza: Sería aconsejable que proteja su bolsillo de los gastos desmedidos.

Bienestar: Trate de no sobrecargarse con demasiadas actividades principalmente en su día libre.



CÁNCER



Momento de planificar sus metas y tratar de cumplirlas de una manera ordenada. Su inseguridad conspirará en contra de sus logros.



Amor: Disfrutará del amor con idealismo, pasión y deseo de recorrer el mundo junto a su pareja.

Riqueza: No permita que temas menores le impidan aceptar una propuesta económica.

Bienestar: Observe sus cambios de humor. Trate de disfrutar más y enojarse menos.



LEO



Podría pasarse el día tratando de poner orden a sus ideas. Trate de despejar su mente y de esa forma obtendrá la solución a sus problemas.



Amor: Déjese guiar por la intuición para indagar en los afectos de su pareja.

Riqueza: Evite posibles despilfarros. Comience a controlar los gastos del hogar.

Bienestar: Nunca deje de cultivar su espíritu, porque es la puerta a la purificación.



VIRGO



Su capacidad de autocrítica le permitirá darle a su futuro una orientación más afortunada. Póngala en práctica.



Amor: Se iniciarán conflictos en la pareja a partir de una relación pasional desmedida.

Riqueza: Despliegue nuevas estrategias en el ámbito laboral.

Bienestar: Buen momento para dedicarse a las tareas hogareñas. Lo disfrutará junto a su familia.



LIBRA



Se le presentará la oportunidad de hacer cambios extremadamente profundos en su vida personal y social.



Amor: No ofenda la susceptibilidad de su pareja. Sea más cuidadoso con sus palabras.

Riqueza: Organice su presupuesto. El desorden y los gastos innecesarios deben quedar en el olvido.

Bienestar: Evite exigirse en su actividad mental, ya que podrá ponerlo al borde del agotamiento intelectual.



ESCORPIO



No siempre resulta conveniente manifestar abiertamente lo que uno siente. Su mejor estrategia será tomar distancia.



Amor: Recupere la seducción y exprese con sinceridad lo que desea y necesita del otro.

Riqueza: Momento ideal para encontrar trabajo o consolidarse en el puesto o tarea que desempeña.

Bienestar: Su organismo le está pidiendo un poco de paz. Necesitará descansar en soledad.



SAGITARIO



Muéstrese prudente a cada paso, ya que el mundo está lleno de engaños. De lo contrario, estará dudando de todos.



Amor: La Luna en su signo le brindará la oportunidad de recuperar una amistad perdida.

Riqueza: Tendrá que tomar una decisión muy importante para sus finanzas. No actúe impulsivamente.

Bienestar: No razone demasiado, déjese llevar por su intuición en situaciones que no tienen suma importancia.



CAPRICORNIO



Su exceso de orgullo no le permitirá aceptar las críticas. Hoy le darán un consejo que lo beneficiará para su futuro.



Amor: Con su pareja deberán resolver viejos conflictos, donde saldrán a la luz todos los reclamos pendientes.

Riqueza: No invierta la totalidad de sus ahorros en un proyecto poco claro. Tenga cuidado.

Bienestar: Un encuentro con antiguos compañeros le proporcionará una gran alegría.



ACUARIO



Ponga los pies sobre la tierra y vea la realidad. Su temperamento soñador lo impulsará a ver lo que realmente no existe.



Amor: Si adoptara un comportamiento más serio y comprometido, su pareja empezará a responderle de igual modo.

Riqueza: Empiece a buscar caminos alternativos para llegar a la meta que se propuso.

Bienestar: Suéltese y trate de no aferrase a emociones extremas, ya que lo pueden perjudicar.



PISCIS



No se disperse de sus objetivos por asuntos sin importancia. Es fundamental que se concentre y se encamine hacia sus metas.



Amor: Se sentirá melancólico, trate de revertirlo para no dañar a la pareja.

Riqueza: Estudie el presupuesto con el que cuenta y trate de que sus gastos no excedan sus posibilidades.

Bienestar: Será un fin de semana espectacular para organizar una comida con amigos.



