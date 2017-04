14 de abril Mi Horóscopo Hoy

ARIES



Aprenda a reconocer sus propios defectos y comience a trabajar en su propia evolución.



Amor: No piense sólo en lo que a usted le importe, sino también en lo que complazca a su pareja.

Riqueza: Busque el rumbo indicado para poder aplicar su creatividad y generar recursos económicos.

Bienestar: Hoy, su sistema psicofísico le pedirá a gritos un descanso. Sepa escucharlo.



TAURO



Al tener la Luna en oposición, su temperamento puede jugarle una mala pasada en el día de hoy. Controle su enojo.



Amor: Evite que los celos no le hagan ver la realidad. Tómese las cosas con calma.

Riqueza: Propóngase metas posibles y trate de no sobrepasarse con los gastos.

Bienestar: Momento para hacer una revisión de lo bueno y lo malo que ha vivido en estos últimos días.



GÉMINIS



Su inteligencia y capacidad lo ayudarán a avanzar en sus ambiciones. Trate de manejarse con diplomacia frente a las situaciones.



Amor: No pretenda comprender por completo a su pareja. Procure aceptarla tal cual es.

Riqueza: En este día, procure darse todos los gustos que estén a su alcance. No se abstenga.

Bienestar: Intente alejarse de los lugares que frecuenta durante la semana, desconéctese de la rutina.



CÁNCER



Verá que todo lo que realice en el día le saldrá bien. Su mente estará brillante y tomará las mejores decisiones sin equivocarse.



Amor: Momento de dar un giro en su vida amorosa. Replantéese lo vivido y corrija lo negativo.

Riqueza: Será un buen momento para tramitar un préstamo. Asesórese.

Bienestar: Aproveche para realizar una salida al aire libre, depurará su ánimo.



LEO



Evite esa tendencia de querer solucionar los conflictos ajenos y préstele mayor atención a sus propios problemas.



Amor: Vivirá momentos de confusión y tensión con su pareja, deberá replantear sus sentimientos.

Riqueza: Nuevas perspectivas, concreciones y ganancias en el ámbito laboral. No lo desaproveche.

Bienestar: Procure tomarse parte del día para distenderse y aliviar sus molestias físicas.



VIRGO



Escuche a sus superiores. No se deje llevar por comentarios malintencionados que surgen dentro del entorno que lo rodea.



Amor: Destine esta jornada a la conquista amorosa o a disfrutar junto a su enamorado.

Riqueza: Se avizoran señales positivas dentro del ámbito laboral que marcarán cambios a futuro.

Bienestar: Buena jornada para iniciar una dieta depurativa y cambiar el ritmo de sus actividades laborales.



LIBRA



Le será muy positivo para su vida dejar entrar las nuevas tendencias y así renovar su energía estancada.



Amor: Su pareja le hará reclamos desmedidos. Procure conservar la tranquilidad.

Riqueza: Ponga fin a sus indecisiones en el área laboral, así podrá mantener la autoridad y la credibilidad.

Bienestar: Aprenda a tomarse la vida con calma, así equilibrará el cuerpo y el alma.



ESCORPIO



Guíese por sus pensamientos que no se equivocará. La Luna en su signo predispone a que desarrolle su percepción y lo oculto.



Amor: No cree falsas expectativas, defina con compromiso la relación de pareja.

Riqueza: Se concretarán en poco tiempo sus deseos y ambiciones lógicas dentro de su mundo laboral.

Bienestar: Protéjase de los malos momentos. Evite discusiones y enojos con sus allegados.



SAGITARIO



Por más que los obstáculos se tornen difíciles de superar, continúe por el camino que ha elegido desde un primer momento.



Amor: Aquellos que estén buscando un amor, lo encontrarán hoy mismo de la manera menos pensada.

Riqueza: Si actúa con diplomacia superará una situación difícil en el terreno profesional que se le presentará hoy.

Bienestar: Comience a tomar distancia de la gente malintencionada que existe en su entorno.



CAPRICORNIO



Intente ponerse de acuerdo con los demás para que las cosas salgan bien. No es necesario que piensen igual, pero sí que se respeten entre ustedes.



Amor: Sea coherente en la elección del amor. No se deje llevar por la primera impresión ya que se puede arrepentir.

Riqueza: Contará con dinero que le debían hace largo tiempo. Piense bien el destino que le dará.

Bienestar: Practique la meditación, así logrará un descanso más reparador.



ACUARIO



Aminore sus pretensiones y reconozca sus errores. Haga un esfuerzo mayor para ser más realista.



Amor: Momento de amar y confiar en su alma gemela. Deje atrás los celos.

Riqueza: Incentive su creatividad y verá que los resultados serán óptimos y garantizarán su economía.

Bienestar: Las influencias astrales lo ayudarán a través de la estética y la gimnasia a mejorar su cuerpo e imagen.



PISCIS



Frente a los diferentes inconvenientes lo mejor será reaccionar con naturalidad. Muchas de sus ideas originales serán bien aceptadas por su entorno.



Amor: Si ha comenzado una relación hace poco tiempo, hoy comenzará a establecer sólidas bases para su vínculo.

Riqueza: Momento crucial para empezar a innovar en su economía.

Bienestar: Continúe con el cuidado de su salud practicando algún deporte y realizando paseos al aire libre.



Viernes, 14 de abril de 2017 Volver