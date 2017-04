Gratuito

Torneo de Ajedrez "Semana Santa"

A partir de este jueves iniciará el Primer Encuentro Prix Local “Torneo de Ajedrez de Semana Santa” totalmente gratuito.



Organizado por el Círculo de Ajedrez y auspiciado por la Dirección de Deporte, el mismo dará inicio a las 19:00 horas en la Dirección de Deporte (Ex Casa de la Cultura). Habrá premios del primer al tercer puesto en las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y libres.

Miércoles, 12 de abril de 2017