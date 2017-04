Tercera Edición Se llevó a cabo la presentación del Festival Internacional "Del Río Uruguay" En el Salón Dorado del Municipio se realizó la presentación de la Tercera Edición del Festival Internacional “Del Río Uruguay”.



En horas de la mañana de este miércoles 12 de abril se llevó a cabo la presentación del proyecto, con la participación del Intendente Miguel Olivieri, el director del Festival Alejandro Masseilot, la Directora de Cultura del Municipio Rita Avalos y Director de Turismo Agustín Monge.



Primeramente el Intendente Municipal Miguel Olivieri dio la bienvenida a los presentes en la conferencia y presentó al responsable del FIDRU y anunció la idea de integrar a Monte Caseros al corredor cultural del Rio Uruguay en búsqueda de posesionarnos como ciudad turística aprovechando nuestro punto estratégico en la geografía.

Por su parte Masseilot contó acerca de las dos ediciones anteriores, de los modos de participación y las experiencias vividas en cada festival, “soy gestor cultural trabajo en cancillería argentina y desarrollo proyectos culturales, soy Uruguayo y estoy radicado en Buenos Aires hace 50 años, en términos de integración y de cruce en mi vida siempre ha sido espontáneo por los lazos familiares en ambas orillas. En el 2012 expuse una obra de fotografías en Paysandú mi lugar natal y establecí dialogo con el cónsul de argentina y en la oportunidad me entero que en el 2013 la ciudad cumpliría 150 años, es así que comenzamos a organizar con el cónsul un evento y se pensó en invitar a las ciudades vecinas argentinas. Cuando viajo a Colón Entre Ríos, me enteré que allí también festejaban el mismo aniversario y ninguna de las dos ciudades sabia de esto y están a 15 km de distancia, llegamos a la conclusión de que había mucho desconocimiento local y no solamente cruzando el rio, es por ello que decidimos cambiar el formato y hacer una celebración conjunta, este fue el primer festival que se organizó, que posee el espíritu del compartir, el encontrarse con la integración, valorar lo que tenemos y promoverlo en términos culturales, turístico, identitarios, de producción y desarrollo”.



“En el 2015 se llevó a cabo el segundo festival y en la oportunidad trabajamos con el Bicentenario de la Liga de los Pueblos Libres tanto en el territorio argentino como uruguayo, en dicha ocasión participaron dieciocho ciudades donde los lugares culturales y atractivos de ambas orillas fueron las protagonistas. La tercera edición se llevará a cabo en septiembre de este año desde la triple frontera hasta el kilómetro Cero del Rio Uruguay en el marco del Bicentenario del poblado Nuestra Sra. de Asunción del Cambay (Monte Caseros Corrientes) fundado por el Comandante Andrés Guacurarí y Artigas, teniendo en cuenta que en esta ciudadustedes lo tienen a Carlos María Franceschini un historiador que escribió sobre la “Asunción del Cambay”, material que debemos aprovechar. En este evento también conmemoraremos el Bicentenario de Villa Purificación (Chapicuí, Paysandú, Uruguay) fundada por el General José Gervacio Artigas”, contó.



“El Festival Internacional Del Río Uruguay es un evento que se desarrolla de manera bienal y simultánea en ambas orillas a lo largo del corredor cultural y turístico del Río Uruguay, Monte Caseros se encuentra estratégicamente en un lugar privilegiado en la Triple Frontera, pero que no está promovido. Con este proyecto buscamos valorizar lo propio y local. Es por ello que estoy aquí para reunirme con diferentes organismos institucionales, empresas públicas y privadas para dialogar en conjunto lo que se puede ir haciendo”.



Para finalizar indicó que la fecha de la Tercera Edición del Festival Internacional “Del Río Uruguay” será del viernes 15 al domingo 24 de septiembre y la misma está dirigida a actores culturales y turísticos de la región que se quieran inscribir de manera gratuita a través de un correo electrónico. A medida que vayan pasando los meses vamos a ir realizando la programación del evento”.





