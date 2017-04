12 de abril

Mi Horóscopo Hoy

Aries



Si logra desarrollar la confianza básica en lo que la vida le de, todo saldrá como usted lo soñó. Mantenga una aptitud optimista.

Amor: Aclárele a esa persona que conoció cuáles son sus deseos y expectativas para prevenirle una desilusión.

Riqueza: Su presente económico es óptimo, mantenga en equilibrio sus erogaciones monetarias.

Bienestar: Estarán dadas las condiciones para compartir un viaje corto grupal.





Tauro



Con Mercurio en su signo se agudizarán sus sentimientos de grandeza y usted decidirá si los usa para mejorar sus proyectos o para opacarlos.

Amor: La relación amorosa pasará por un momento muy intenso. Percibirá un compromiso total y profundo.

Riqueza: Aparecerán buenas noticias en su trabajo o profesión que le permitirán trazar sus nuevos objetivos.

Bienestar: Sería bueno aislarse del mundo y sentarse en soledad a reflexionar sobre su vida personal.







Géminis



No dilate un día mas esa decisión que debió tomar hace tiempo. Tómela hoy mismo que los astros están de su lado.

Amor: Su pareja le reclama un mayor compromiso para planificar un futuro en común. Deje de lado sus fantasías.

Riqueza: Inconvenientes monetarios le reclamaran su atención, no deje pasar el momento y resuélvalo hoy.

Bienestar: Deje de abrumarse con su trabajo, así tendrá la solución a su agotamiento físico y mental.





Cáncer



Necesitará poner en orden sus ideas y establecerá prioridades para poder planificar correctamente sus metas.

Amor: Aclare con seriedad los temas que su pareja le ha estado reclamando. Fortalecerá el vínculo.

Riqueza: Escuche a su familia. Hoy tendrá que tomar una decisión fundamental con sus finanzas.

Bienestar: Sería conveniente que realice algún deporte o actividad física.





Leo





Será bueno que no desperdicie ninguna oportunidad que se le presente. Nuevos horizontes se desplegarán ante sus ojos.

Amor: Todos los medios que utilice serán validos para conquistar a la persona que le quita el sueño. Actúe.

Riqueza: Si alguien está en deuda con usted será bueno que le reclame ese dinero, ya que lo está necesitando.

Bienestar: Otórguese belleza, confort y placer en su vida, le hará muy bien en este día.





Virgo





Un encuentro con amigos lo llenará de entusiasmo y le permitirá sentirse acompañado en los momentos que está transitando.

Amor: Necesitará conectarse con los sentimientos, pero no desde la pasión, sino desde la profundidad de las emociones.

Riqueza: En el ámbito laboral, su conducta autoritaria y sobrecargada de exigencias fastidiará a sus pares.

Bienestar: No dude en tomar un baño de inmersión con sales y aceites, lo ayudará a distenderse.





Libra





Se le podrían presentar algunos obstáculos que entorpecerán sus proyectos ambiciosos. Esté alerta.

Amor: Es un buen día para consolidar el vínculo y concretar planes a futuro con su pareja.

Riqueza: Revise sus cuentas, evalúe sus gastos e ingresos y elabore una planificación económica.

Bienestar: Disfrute de un momento de paz escuchando los consejos de sus queridos amigos.





Escorpio



La luna en su signo, potenciará sus propias características. El espíritu metódico y perfeccionista sobresaldrá de su entorno.

Amor: No transite por el camino equivocado. Su conducta posesiva solo logrará alejar a su pareja.

Riqueza: Tome en cuenta la opinión de personas que acrediten experiencia en temas financieros, de lo contrario, podría cometer errores.

Bienestar: Momento para desarrollar su expresión artística sobre pintura danza o teatro.





Sagitario





Sacará a relucir sus talentos con gran facilidad. Será un día pleno de novedades y cambios sobre la marcha.

Amor: Evite discutir con su pareja, sobre todo si están de malhumor. Sólo lograrán empeorar las cosas.

Riqueza: Buenas noticias en lo laboral, podrá tomar decisiones concretas a su favor.

Bienestar: Cuídese en las comidas, trate de evitar los alimentos extraños en su dieta.





Capricornio





No malgaste su tiempo en discusiones sin importancia. Bríndese momentos de tranquilidad que le permitan llegar a saber qué es lo que usted desea.

Amor: Se sentirá incapaz para comprender los deseos y necesidades de su pareja. Trate de escucharla.

Riqueza: Trate de tomarse en serio su economía, empiece a controlar sus gastos.

Bienestar: Sería bueno que invierta en su salud. Consuma alimentos frescos y naturales.





Acuario





Probablemente se produzcan ciertos cambios en su rutina a los cuales le costará adaptarse. No desespere.

Amor: Sus reclamos persistentes no harán otra cosa que promover el alejamiento de quien más desea que esté a su lado.

Riqueza: Cuídese de las opciones financieras que le prometen ganancias rápidas y excesivas. Sea prudente.

Bienestar: Momento para reflexionar y dedicarse a usted mismo en la soledad.





Piscis

Hoy, su energía vital lo pondrá en marcha y le dará la fuerza necesaria para vivir el día con mayor intensidad.

Amor: Podrá conquistar a la persona que desee, su magnetismo atraerá al sexo opuesto.

Riqueza: Será mejor que modere sus impulsos de generosidad desmedida o arruinará su presupuesto.

Bienestar: Cuide sus impulsos, ya que podría irritarse más de lo necesario.



Miércoles, 12 de abril de 2017