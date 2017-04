Salida del programa Florencia de la V: "Me voy de Bendita porque tengo otro proyecto que me tiene fascinada" En la mañana de hoy, Ángel de Brito en su programa "Los ángeles de la mañana" informó que Florencia de la V había sido desvinculada de "Bendita", el programa que conduce Beto Casella por la pantalla de Canal 9.

Sin embargo, Florencia de la V habló con Primmiciasya.com y contó su verdad sobre la salida del programa.



En charla con este portal, Florencia aclaró que lo que se estaba diciendo en la pantalla del Trece "no es verdad".



"No es verdad, tengo otro proyecto", contó Flor, y agregó: "No puedo contar mucho, cuando firme cuento todo. Es un proyecto que me tiene fascinada".



Recordemos que tras finalizar la temporada de verano en Villa Carlos Paz, Florencia de la V partió rumbo a Tulum, México, junto a su familia para disfrutar de unas merecidas vacaciones.



Desde allí, compartió con sus seguidores de Instagram una serie de imágenes de los momentos familiares y algunas en las que deslumbró con su escultural cuerpo en bikini.

Primicias Ya



Martes, 11 de abril de 2017