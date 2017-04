Mi Horóscopo Hoy

11 de abril

Aries



Sepa que su seguridad sobresaldrá en esta jornada. Deje de dudar y ponga en marcha sus proyectos más ambiciosos.

Amor: Teniendo la Luna en oposición se sentirá presionado a darle esa respuesta que su pareja espera.

Riqueza: Escuche las nuevas propuestas laborales. No se apresure y analice a fondo las ofertas que le ofrecen.

Bienestar: Prepárese, ya que hoy sus sentimientos lo confundirán y no sabrá qué rumbo tomar. No desespere.





Tauro





Hoy relájese y tómese el día con mayor calma. Alguien podría llegar a ocasionarle un problema y hacer brotar su enojo.

Amor: Debe soltar el corazón. Si está soltero, despertarán sus deseos de volver a estar en pareja.

Riqueza: Pretenda ser cuidadoso con las decisiones bruscas. Pida asesoramiento si lo necesita.

Bienestar: Le darán una noticia poco grata que podría desanimarlo. Será algo pasajero.



Géminis



En esta jornada gracias a su agilidad logrará tener buenos resultados en todo lo que se proponga.

Amor: Corte con las escenas de celos, así no podrá entablar un diálogo sano si acusa sin fundamentos a su pareja.

Riqueza: Absorba solamente las energías positivas dentro del ámbito laboral, lo ayudarán a tener un mejor desempeño y mayor creatividad.

Bienestar: Acepte que su organismo necesita de mínimos cuidados. Trate de no maltratarlo tanto.





Cáncer





Rompa con ese pensamiento de querer que los demás cambien. La mejor opción será que el cambio empiece por usted mismo.

Amor: Intente no contraer compromisos sociales. Su pareja querrá tener más intimidad con usted.

Riqueza: Sepa que su conducta metódica y profesional le ahorrará apuros y disgustos.

Bienestar: En este día, intente ajustarse a su rutina y evite cualquier innovación hasta mañana.





Leo





Comience el día organizándose. Evite correr de un lado al otro, porque de esta forma todo lo que se proponga no saldrá bien.

Amor: Actuando con prudencia y ubicándose en el lugar del otro, hará más estable y fluído su vínculo.

Riqueza: Debería tener más contacto con quien pueda ayudarlo a concretar sus proyectos.

Bienestar: Cada tanto debe darse un permiso para descansar, esto lo ayudará a recuperar fuerzas.





Virgo





Ciclo para hallar nuevos horizontes para su vida. Conserve la tranquilidad en su mente, tarde o temprano alcanzará su meta.

Amor: Sepa que la aventura podría traerle consecuencias graves. Evite las infidelidades.

Riqueza: Rompa con su espíritu conservador y acepte los cambios que le propone el plano laboral.

Bienestar: Invierta en su salud. Procure alimentarse con alimentos de origen natural.





Libra





Relájese, ya que esos problemas que le abrumaban los pensamientos serán resueltos con gran facilidad durante esta jornada.

Amor: Aproxímese a la persona que ama y bríndele su tiempo. No se arrepentirá ya que tendrá la Luna a su favor.

Riqueza: Permítase atraer por los nuevos proyectos que se le presenten, pero trate de controlar su ansiedad.

Bienestar: Hoy podrá disfrutar de un agradable momento de ocio durante la tarde y en compañía.





Escorpio





Hoy necesitará detenerse por un momento y dejar su sentido práctico a un costado. Dispóngase a disfrutar más de la vida.

Amor: Tiempo para reconocer los errores que lo han llevado a fracasar en su vínculo amoroso.

Riqueza: Época excelente para lograr buenas inversiones y pagar deudas atrasadas.

Bienestar: Organice un viaje para el próximo fin de semana, reanimará su espíritu.





Sagitario





Aprenda a disfrutar de todo aquello que lo sorprenda. Su alma aventurera lo llevará a experimentar situaciones novedosas y fuera de lo común.

Amor: Llame a quien tanto quiere. Sus afectos se volverán indispensables para usted.

Riqueza: No pierda el tiempo. Sepa que recobrarán viejos proyectos y podrá llevarlos a cabo, si no se deja ganar por el desgano.

Bienestar: Olvídese de las obligaciones y reúnase con esa persona que tanto quiere.





Capricornio





En esta jornada, trate de mantener su boca cerrada y no realizar ningún comentario desafortunado. Evite hablar más de la cuenta.

Amor: Guíese por su naturaleza romántica y logrará conquistar a esa persona.

Riqueza: No intente imponer sus ideas. Procure ser más flexible y sumará aliados a su proyecto.

Bienestar: Anule los compromisos innecesarios, ya que transitará con una escasa energía durante todo el día.





Acuario





Deberá aventurar su mente a nuevas experiencias y verá que los planes se concretarán. No permita que prejuicios personales entorpezcan sus proyectos.

Amor: Prepárese, ya que los astros le darán la oportunidad de experimentar un romance apasionado.

Riqueza: Trabaje en lo que sabe y mejórelo. Los beneficios económicos no tardarán en producirse.

Bienestar: Realice un alto en sus actividades para distraerse y distenderse. Esforzarse más de la cuenta lo perjudicará.





Piscis





Hoy seguramente, se enfrentará a situaciones que lo desborden. Si bien la tolerancia no es su fuerte, trate de entrenarla en esta jornada.

Amor: Quizás no sea el momento para replantearse esa definición de sentimientos en la pareja.

Riqueza: Procure escuchar las buenas noticias que le acercarán para ese importante proyecto que tenía olvidado.

Bienestar: Etapa oportuna para romper con ese guardarropa pasado de moda y renovarse.





