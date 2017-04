Tiene que ser sometido a estudios El sindicalista Omar Suárez tiene "daño neurológico" y evalúan tratarlo en un psiquiátrico El ex hombre fuerte del SOMU, detenido en la cárcel de Marcos Paz, tiene que ser sometido a estudios de cardiología, neurología y nutrición.



Dos médicos forenses del Poder Judicial constataron que el ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar "Caballo" Suárez "sufrió un daño neurológico orgánico" estando en prisión.



El informe advierte que su patología puede ser tratada en la cárcel de Marcos Paz siempre y cuando el penal cuente con los elementos necesarios para el tratamiento y pueda reaccionar rápidamente ante una eventual crisis de salud. En caso contrario, deberá ser trasladado a un centro "extramuros".

El relevamiento sobre la salud de Suárez fue pedido por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral al Cuerpo Médico Forense, que entregó los resultados la semana anterior, con las firmas de Carlos Baistrocchi y Cristian Rando.



Ante preguntas del magistrado, en el documento se explica que "es verosímil considerar que el peritado (Suárez) sufrió un daño neurológico orgánico". Los especialistas en neurología que lo revisaron establecieron que la "posible fecha de instalación del cuadro" se sitúa entre octubre y diciembre de 2016, a raíz de un accidente cerebro vascular (ACV).



Suárez fue detenido el 13 de setiembre de 2016, por lo que cualquiera fuera la fecha del ACV, ocurrió cuando estaba en prisión.



El informe determina que el ex dirigente gremial debe ser sometido a "control estricto de tensión arterial para mantenerla en valores adecuados. Manejo apropiado de la dislipemia y eventuales alteraciones metabólicas tales como hiperuricemia e hiperglucemia. Rehabilitación cardiovascular con frecuencia apropiada. Dieta acorde con las patologías de base".



"Se debe contar con controles por cardiología, neurología y nutrición, con frecuencia acorde a su estado evolutivo, el cual es dinámico", añade la documentación, a la que tuvo acceso DyN.



Ante una pregunta específica de Canicoba Corral, los médicos respondieron que "su patología puede ser tratada y controlada en su lugar de detención, en la medida en que se tengan presentes las condiciones descriptas y pueda ser trasladado de la manera ya referida".



En ese contexto, especificaron: "Un paciente como el peritado tiene indicación de realizar rehabilitación cardiovascular y neurológica con una frecuencia habitual de tres veces por semana".



"De contar con los medios apropiados para tales efectos en su unidad de alojamiento, puede realizar dicha rehabilitación allí. En caso de no contarse con la infraestructura requerida, deberá ser trasladado en tiempo y forma a un centro extramuros", resume el informe.



La Cámara Federal de Casación Penal tiene previsto resolver después de la Semana Santa un pedido de excarcelación o prisión domiciliaria presentado por la defensa del ex sindicalista.





Lunes, 10 de abril de 2017