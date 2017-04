Por las inclemencias del tiempo en el País

Bomberos Voluntarios invitan a que se sumen a una campaña solidaria

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad se encuentra realizando una campaña solidaria para ayudar a las provincias del País que se ven fuertemente afectadas por los últimos acontecimientos climáticos.



A continuación MonteCaserosOnLine comparte con sus lectores el comunicado de prensa que lleva la firma del Presidente, Miguel Surur.



“En virtud de los acontecimientos climatológicos que vive nuestro País y en especial algunas provincias del mismo (Chubut, Tucumán, etc), la Asociación de Bomberos Voluntarios de Monte Caseros y su Cuerpo Activo no pueden permanecer ajenos a estos acontecimientos y se encuentran abocados a una campaña intensiva a partir de hoy, lunes 10 de abril y durante 15 días para poder recibir Donaciones (ropas, calzados, agua mineral, frazadas, leche, etc.) para ser enviados en especial a Comodoro Rivadavia (Chubut)y de ser posible a las restantes”.



“Apelamos a la Solidaridad de nuestro Pueblo, sabemos que siempre ha sido solidario para este tipo de circunstancias. En este momento que nuestros hermanos se encuentran sufriendo esta adversidad del tiempo valoramos aún más todo lo que sirva para colaborar, esperamos su valiosa ayuda a partir de las 08:00 horas a 21:00 horas en nuestra Institución cito calle Colon 643, desde ya muchas gracias”.



Surur Miguel

Presidente





Foto archivo

Lunes, 10 de abril de 2017