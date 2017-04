10 de abril Mi Horóscopo Hoy Aries



Vivirá un período de conflictos donde los proyectos se verán estancados y sin movimientos. Relájese y espere a que se revierta la situación.

Amor: Sepa que su relación evolucionará día a día mientras que se permita ser fiel a su pareja.

Riqueza: Con paciencia podrá iniciar nuevos proyectos de forma paralela a su profesión habitual.

Bienestar: Pretenda fortalecer su espíritu pudiendo alejarse de las conductas autodestructivas.





Tauro





Deberá canalizar todos los deseos de un modo constructivo. Abandone los problemas que no le afectan directamente a su vida.

Amor: Verá que las discusiones con su pareja serán superadas con una actitud serena y compasiva.

Riqueza: En caso de ser jefe, halle nuevas motivaciones y procure ser justo con las personas a su cargo.

Bienestar: Permítase que sus ilusiones vuelen, pero no se aferre a ellas.



Géminis



Gracias a su vivacidad, podrá eliminar esos sentimientos negativos. Resurgirá la fuerza de su personalidad y se sentirá más vital.

Amor: Pruebe compartir más tiempo junto a su pareja, así suavizarán sus ansiedades.

Riqueza: No use ese dinero extra en cosas innecesarias. Ahorre para invertirlo a futuro.

Bienestar: Baje el consumo de café. Ingiera verduras cocidas y más agua.





Cáncer



Seguramente, vivirá una situación un tanto caótica en esta jornada, procure no descuidar sus pertenecías.

Amor: No permita que la intensidad afectiva dañe sus vínculos y la pasión lo desborde.

Riqueza: Ciclo para avanzar con decisión y precisión. Aparecerán cambios en el status social y laboral.

Bienestar: Si ciertos problemas cotidianos lo abruman, ponga en blanco su mente y relájese.





Leo





Procure no cometer errores por su impaciencia. Relájese y conseguirá lo que se propone evitando que la pena invada su corazón.

Amor: No sea versátil en el amor, ya que puede llegar a perder todo en un cerrar y abrir de ojos.

Riqueza: Magníficas propuestas laborales se acercan. Maneje con lucidez las situaciones inesperadas.

Bienestar: Intente descansar más para poder rendir mejor en el trabajo diario.





Virgo





Haga una pausa, así podrá superar las exigencias. Hoy las responsabilidades familiares y laborales lo harán sentir desbordado.

Amor: Tenga cuidado en tentarse con una relación pasajera y más con esa persona.

Riqueza: Hoy infórmese antes de firmar, decidir un negocio o realizar una inversión.

Bienestar: No se enfrente sin razón con los demás. Evite situaciones donde pueda surgir violencia.





Libra



Una buena mesa acompañada con sus parientes será la mejor opción. La Luna hará acrecentar los vínculos familiares.

Amor: Podrá llegar a tener una discusión con su pareja a causa de sus distracciones afectivas.

Riqueza: Evite preocuparse por algunos rumores infundados a nivel laboral.

Bienestar: Trabaje para liberarse de la carga del pasado y no arrastrar resentimientos.





Escorpio





Momento para abandonar su inseguridad y sus temores. Deberá guiarse por la voz de la intuición y la sabiduría interior.

Amor: Aprenda a expresar lo que siente realmente. Evite mezclar el amor con lo material.

Riqueza: Evite que se diluya esa buena negociación a causa de un desacuerdo entre las partes.

Bienestar: Potencie su vitalidad para enfrentar en el momento y lugar adecuado los nuevos desafíos.





Sagitario





No permita que los miedos por frustraciones pasadas le obstaculicen su impulso creativo. Arriésguese a lo nuevo.

Amor: Brinde la importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente.

Riqueza: Posibles obstáculos en el plano profesional, deberá actuar con tacto si desea evitar una frustración comercial.

Bienestar: Época ideal para cuidar el cuerpo, hacer ejercicios y dietas alternativas.





Capricornio



Por más que se sienta devastado, deberá luchar penosamente para derrotar los obstáculos que se le puedan presentar en su vida.

Amor: Busque a esa persona que realmente lo haga feliz en el amor.

Riqueza: Refuerce su perfil laboral a través de sus conocimientos y principios.

Bienestar: Halle el camino que modifique su estilo de vida y lo haga sentir maravillosamente.





Acuario



No tenga vergüenza y rompa con su hermetismo. Sería bueno que amplíe sus relaciones sociales, le facilitarán nuevas oportunidades.

Amor: Sentirá que esta tocando el cielo con las manos con esa persona que hace poco conoció.

Riqueza: En días podrá revertir esas situaciones comerciales que lo perjudican.

Bienestar: Trate de animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos más íntimos.





Piscis



Será una jornada en la que deberá mantenerse precavido ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito.

Amor: Venus le brindará esa sensibilidad que tanto necesita en el plano amoroso.

Riqueza: Intente no abandonar la meta ante el primer obstáculo que se le presente.

Bienestar: Tome conciencia de su salud. Sería ideal que comience a cuidar el cuerpo.





