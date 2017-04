9 de abril

Mi Horóscopo Hoy



ARIES



Evite actuar de forma apresurada y comience a mantener el equilibrio en todos los aspectos de su vida.



Amor: Contenga las reacciones pasionales, así evitará que su futuro amoroso peligre.

Riqueza: Intente concentrarse más, ya que podría tener una discusión con su jefe por un descuido suyo.

Bienestar: Si bien hoy es domingo, evite excederse en las comidas. Mañana comience una dieta más saludable.





TAURO



Le esperan unos días llenos de movimientos y sorpresas. Trate de sobrellevarlos de la mejor manera.



Amor: Muéstrese atrevido y divertido, así podrá conquistar a quien se le cruce.

Riqueza: Si tiene que realizar alguna operación inmobiliaria, tenga cuidado.

Bienestar: Empezará el día muy impulsivo. No ganará nada por querer ir más rápido, contrólese.



GÉMINIS



Manténgase preparado, ya que el rumbo de su vida puede cambiar a causa de una situación imprevista en esta jornada.



Amor: Si está buscando un amor, salga con sus amigos en la noche y encontrará a esa persona.

Riqueza: Esté alerta, ya que pondrían surgir variaciones en los movimientos financieros y alterarse su economía.

Bienestar: Transitará feliz asistiendo de apoyo a alguien que necesita de su ayuda.



CÁNCER



Hoy despreocúpese por el qué dirán. La opinión ajena no es lo importante, sino su propia seguridad para hacer o decir lo correcto en su vida.



Amor: Suéltese, pronto la vida le sonreirá de nuevo. Se aproxima el amor.

Riqueza: Arriesgue en ese proyecto que tiene en mente. Será el momento de actuar con decisión.

Bienestar: Entienda que los años no vienen solos. Procure darle los cuidados necesarios a la salud.



LEO



Posiblemente, alguien lo esté presionando. Piense por usted mismo y sea cuidadoso con las decisiones demasiado impulsivas.



Amor: Si bien se siente estable en el amor, procure reflexionar sobre su soltería.

Riqueza: Aplique su calidez humana en su grupo de trabajo. Pronto verá los beneficios.

Bienestar: Transcurrirá la jornada muy ansioso. Refuerce su serenidad para no caer en la desesperación.



VIRGO



Haga uso de su percepción social, de esta forma, logrará esquivar a esas personas que pretenden perjudicarlo.



Amor: En este día, los astros podrá intensificar su pasión y erotismo.

Riqueza: Pida ayuda a su familia para poder emprender ese negocio.

Bienestar: Halle a esa persona que le brinde aliento si se siente inseguro de usted mismo.



LIBRA



Terminará la semana perfectamente, ya que tendrá la Luna en su signo. Fíjese qué le falta en su vida y hoy lo conseguirá.



Amor: Vivirá un impasse en la pareja. Intente reactivar esa situación con amor y pasión.

Riqueza: No tolere que existan malos tratos a nivel laboral. Hágase valer sin faltar el respeto.

Bienestar: Resguarde su aparato respiratorio. Incorpore frutas cítricas que le aporten vitamina C.



ESCORPIO



Vivirá una etapa complicada pero las cosas irán saliendo bien, ya que encontrará la solución a cada una de ellas.



Amor: Amanecerá lleno de ternura y podrá ocuparse de ese familiar que necesita de usted.

Riqueza: Usted es una persona capaz, anímese a ese nuevo cambio que le están ofreciendo en su empresa.

Bienestar: Si hace tiempo que no realiza ningún deporte, hoy inscríbase en un gimnasio.



SAGITARIO



Sepa que necesitará corregir sus propias falencias, así evitará la repetición permanente de los mismos errores en su vida.



Amor: Arregle hoy mismo esas diferencias que ha tenido con su amigo del alma.

Riqueza: Genere relaciones satisfactorias en el ambiente laboral para poder llegar a sus metas.

Bienestar: No será ideal alejarse de la sociedad aunque se sienta un tanto melancólico.



CAPRICORNIO



Si pretende alcanzar sus objetivos, aproveche su audacia e inteligencia para que los mismos se concreten de una vez.



Amor: Déjese llevar por las sensaciones que vive con su alma gemela. No ponga un freno.

Riqueza: Evite las peleas con su pareja, procure no tomar decisiones económicas sin consultarlo con ella.

Bienestar: Procure distanciarse de aquellas personas que le emiten energía negativa.



ACUARIO



Empiece a prestar la debida atención a lo que pasa a su alrededor, ya que hay cosas que se le escapan.



Amor: Trate de aclarar esa situación confusa con su pareja para que no se termine abruptamente el vínculo.

Riqueza: Sepa que ese compañero con el cual no tiene afinidad podría darle una mano para terminar sus tareas.

Bienestar: Busque asesoramiento sobre la terapia floral. No dude en realizar la consulta.



PISCIS



Será una jornada en la que necesitará mantenerse en silencio. De lo contrario, podría decir algo indebido y llegar a herir a una persona.



Amor: Exponga lo que siente aunque tenga miedos, sea usted mismo frente a su pareja.

Riqueza: Halle un equilibrio justo, así podrá llegar a obtener ese acuerdo económico.

Bienestar: Deje de dudar de usted mismo. Podría estar nervioso, concéntrese en hacer algo practicó.

Domingo, 09 de abril de 2017