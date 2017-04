Galería MonteCaserosOnline

Joaquín Gómez, por decisión unánime, se consagró con el Título Correntino

Joaquín Gómez, por decisión unánime, se consagró con el Título Correntino tras ganarle a Braian Ibarra de Goya.



En la noche de ayer, viernes 7 de abril, en las instalaciones del Ex Mercado Municipal, pasada las 22:00 horas y con un importante marco de público se llevó a cabo la segunda velada boxística del 2017 a cargo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Monte Caseros.



Los primeros en subir al ring fueron Facu Arias (MC) vs. Matías Ramos (Goya), por fallo dividido el ganador fue el montecasereño, Facu Arias. En segundo lugar pelearon Jorge Villalba de Curuzú Cuatiá y Agustín Chazarreta de Chaco, la misma terminó en un empate.



La pelea de Chino Álvarez de Monte Caseros vs. Ignacio Paniagua se vio suspendida por una diferencia en el pesaje.



Seguidamente llegó la primera pelea femenina la que por puntos dio ganadora a Rocío Caballero quien se midió con Evelin “La Capitalina”. En cuarto lugar ocuparon el ring Juan Pablo Morend (MC) y El Cuervo Maximiliano, tras la definición de los jueces el ganador fue Morend. Luego llegó el turno de José Salinas (MC) y Agustín Gauto (Ctes) por decisión unánime la victoria recayó en Gauto.



La Pelea de Semifondo tuvo como protagonista a Macarena Castillo quien se midió con Ivana Chazarreta de Chaco, última campeona Nacional del 2016 en Córdoba, por fallo unánime Chazarreta sumó una nueva victoria.



Por último se puso en juego el Título Correntino avalado por la Federación Argentina de Box, en la oportunidad subieron al ring Joaquín Gómez (MC) y Braian Ibarra de Goya, por fallo unánime el ganador del cinturón fue la promesa montecasereña Joaquín Gómez.



A continuación MonteCaserosOnLine comparte con sus lectores una galería de imágenes de la velada boxística.



Sábado, 08 de abril de 2017