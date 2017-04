8 de abril Mi Horóscopo Hoy

ARIES



Será un día en el que se sentirá bien con usted mismo y podrá afrontar cuestiones molestas que hace tiempo viene postergando.



Amor: Corte con ese amor que ya no le pertenece aunque le duela el corazón.

Riqueza: Baje la presión laboral, de lo contrario, no lo ayudará a tomar distancia y ver las cosas con la calma necesaria.

Bienestar: Mañana óptima para participar o disfrutar de algún espectáculo educativo y didáctico.



TAURO



Evite hacer las cosas de forma apurada. Entienda que la prisa y la desesperación no le aseguran nada en la vida.



Amor: Los nativos de este signo, vivirán momentos envidiables en el amor. Aprovéchelos.

Riqueza: Busque ese trabajo que le brinde satisfacciones y dinero, se sentirá feliz en él.

Bienestar: Período oportuno para realizarse un chequeo médico general. Cuide su salud.



GÉMINIS



Período donde la suerte jugará a su favor. Trate de no desaprovechar las oportunidades y busque la más útil.



Amor: Si no cuida las malas reacciones y los celos, podría surgir una ruptura en su relación.

Riqueza: Es cuestión de tiempo; en días verá cómo su proyecto dará ganancias.

Bienestar: Comprenda que todos sus problemas tienen solución, no permita que la depresión lo invada.



CÁNCER



Deberá entender que en la vida no siempre hay que ganar, muchas veces aprendemos de nuestras propias derrotas.



Amor: Muestre los sentimientos. Podría cruzarse con alguien del cual quedará encantado de inmediato.

Riqueza: Ante cualquier duda financiera, llame a esa persona experimentada en el mercado económico.

Bienestar: Valórese un poco más, de lo contrario, se sentirá infeliz en la vida.



LEO



Debería aprender a leer entre líneas las diferentes situaciones y de esta forma podrá ver las cosas de otra manera.



Amor: Valore el afecto de sus seres queridos, de lo contrario, cuando los necesite ya no estarán.

Riqueza: Etapa para ampliar los horizontes económicos. Arriésguese e invierta.

Bienestar: Relájese y evite la actividad excesiva, ya que podría padecer insomnio.



VIRGO



Podrá obtener la suerte que le estaba faltando para emprender sus objetivos. Los astros en esta jornada lo respaldarán por completo.



Amor: Tarde espléndida para disfrutar en familia junto a los que realmente ama.

Riqueza: Aprenda que una buena economía depende de cómo uno controla los gastos en relación a los ingresos monetarios.

Bienestar: Intente controlar sus actividades, como alimentarse bien y dormir todo lo que necesita.



LIBRA



Enfoque la vida de forma responsable y paciente, de lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente.



Amor: Antes de iniciar una relación, vea primero lo que siente por la otra persona para no lastimarla.

Riqueza: Siempre que maneje dinero ajeno, tendrá que prestar especial atención. No sea despistado.

Bienestar: Evite discutir. Cuídese de las malas reacciones que podría manifestar en público.



ESCORPIO



Etapa óptima para que aleje sus temores y se arriesgue a lo nuevo que le muestra la vida. Recuerde que todo cambio es constructivo.



Amor: Noche óptima para reunirse con la familia y compartir una buena cena.

Riqueza: Analice junto a su pareja, esos negocios interesantes que le propusieron hace días.

Bienestar: Procure no transportar su propia enemistad a las personas que lo rodean.



SAGITARIO



Si bien sus objetivos no le den recompensas, sea paciente que el éxito personal lo tiene asegurado en la vida.



Amor: Las peleas familiares podrían amargarle el día. Trate de mirar para otro lado.

Riqueza: Verá que es un magnífico momento para afianzar su negocio o proyecto.

Bienestar: No rechace ese viaje para otro momento. Al regreso, se sentirá muy satisfecho.



CAPRICORNIO



Ahonde en lo espiritual. Así podrá vivir una experiencia muy enriquecedora que hace tiempo estaba buscando para su vida.



Amor: Comenzará el día un tanto enojado y triste por esa relación que no pudo ser.

Riqueza: Existirán demoras en las transacciones comerciales. Consulte antes de invertir sus bienes.

Bienestar: Si se decide a comenzar una dieta, deberá respetarla todos los días.



ACUARIO



Evite sentirse rechazado por los demás. Comprenda que no siempre es posible resultar agradable a toda la gente que lo rodea.



Amor: Rompa la vergüenza con su pareja y haga realidad sus fantasías.

Riqueza: Distiéndase, ya que podrá solucionar esa cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo.

Bienestar: Incorpore a su vida una dieta saludable, rica en fibras y vegetales.



PISCIS



Durante este día, la Luna en oposición le seguirá dificultando la capacidad de decisión. No se impaciente, reflexione y luego actúe.



Amor: Su alma gemela podría estar descontenta, si no le sabe trasmitir bien los sentimientos.

Riqueza: Entienda que su obstinación y orgullo no dejarán trascender esa operación comercial tan deseada.

Bienestar: Pretenda mantenerse relajado y haga ejercicios de respiración por las noches.



Sábado, 08 de abril de 2017