Tecnología

5 maneras de saber si te bloquearon de Whatsapp

Estas son las diferentes formas de saber si te bloquearon de Whatsapp.



A veces no estamos muy seguros si nos bloquearon del Whatsapp o no. Te mostramos 5 maneras de saber si esto te pasó con algún contacto.



Una primera forma es observar si debajo del nombre del contacto aparece la última vez que se conecto a la red. Esta es solo una posibilidad, porque el usuario podría haberla desactivado.



Si en la lista de contactos no te aparece la foto de perfil, cuando antes si, es un modo de notar si te bloquearon.



Cuando le enviás un mensaje a un contacto Whatsapp te da dos señales para saber si lo recibió y lo leyó. Si en ningún momento aparece esta opción es que no se le puede entregar mensajes.



Si no podés agregar a un contacto a un grupo de Whatsapp, es porque esa persona te tiene bloqueda.



Por último la manera más efectiva de determinar el bloqueo en la app es desde otro teléfono ver si el contacto tiene o no la foto de perfil que en tu celular no aparece.

Viernes, 07 de abril de 2017