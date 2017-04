Prefectura Naval Argentina Allanamientos por drogas: No hubo detenidos Efectivos de la Prefectura Naval Argentina llevó a cabo dos allanamientos el pasado 29 de marzo por una Causa de Tenencia de Estupefacientes.



El allanamiento se realizó por orden del Juzgado Federal de Paso de los Libres, en dos domicilios de esta ciudad así lo confirmó el Prefecto Alejandro Villalva a , “la semana pasada recibimos órdenes de allanamientos del Juzgado Federal de Paso de los Libres para proceder a los operativos, uno de ellos fue en una vivienda ubicada en el Barrio Florida por calle Maipú y el otro por calle Bergamini y Vicente Mendieta. Participaron de las inspecciones efectivos de la Prefectura de Monte Caseros, de Mocoretá y de la Delegación de Inteligencia Criminal de la Zona. Estos mismo se dieron en forma simultánea ese día, a partir de las 19:00 y finalizaron alrededor de las 23:00 horas con unresultado positivo en ambos domicilios”, contó el Prefecto Villalva.

“De las viviendas secuestramos varios elementos utilizados para la causa, la misma se comenzó hace un año y medio por una denuncia anónima por la infracción a la Ley 23.737 por tenencia de droga. Todo lo que encontramos fue remitido al Juzgado de Paso de los Libres quienes llevan adelante la investigación, en esta oportunidad no hubo detenidos pero lo moradores fueron notificados que quedaron sujetos a la causa y oportunamente el juzgado los citarán para prestar las declaraciones correspondientes” finalizó.





