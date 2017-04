Mi Horóscopo Hoy

6 de abril

ARIES



Probablemente, todo lo que diga podrá ser cuestionado por los demás en este día. Deberá cuidarse con la opiniones que realice.



Amor: Comprométase más con la relación, ya que podrían producirse desencuentros con su pareja.

Riqueza: Liquide la deuda a tiempo. Ciertos asuntos de dinero podrían volver a aparecer y terminar en un problema.

Bienestar: Gracias al apoyo de la gente que lo quiere, renacerá la confianza en usted mismo.



TAURO



Si surgen dificultades lo mejor será que recurra a su espíritu. Exponga lo que piensa, ya que su intuición lo guiará por el mejor camino.



Amor: Deje de preocuparse, su pareja lo ayudará a superar esas dificultades que tiene.

Riqueza: Marte lo ayudará a detectar sus deseos y delinear nuevas posibilidades diferentes de trabajo.

Bienestar: Libérese de las tensiones con la práctica de la meditación.



GÉMINIS



Anímese a estudiar lo que le guste sin pensar materialmente. Haga lo que haga siempre se le presentará una oportunidad.



Amor: Surgirán situaciones conflictivas que llegarían a enfrentarlo con su enamorado.

Riqueza: Época propicia para tomar decisiones en cuestiones financieras y profesionales.

Bienestar: Comience a realizar actividades sociales, así podrá superar su rutina agotadora.



CÁNCER



Ganará la simpatía del entorno. Estará muy ágil en esta jornada y podrá exponer con total libertad sus opiniones.



Amor: Sería óptimo que fuera más franco. Replantéese la comunicación con su pareja.

Riqueza: Podrá establecer una alianza favorable con alguien que tiene sus mismos intereses.

Bienestar: Exteriorice los sentimientos. Si se siente triste o enojado no se esfuerce por disimularlo.



LEO



Época óptima para que deje de prestarle atención a los rumores. Así, solamente conseguirá sumar más preocupaciones a su vida.



Amor: Comparta junto a su pareja algunos de sus intereses, será agradable para ambos.

Riqueza: Momento para aprovechar su gran agilidad mental y sobresaliente habilidad negociadora.

Bienestar: No se aísle en su tristeza. Busque un amigo que sepa acompañarlo en silencio.



VIRGO



Si una situación lo desborda, no permita que lo deje sin energías. No huya, la solución está en su interior, la presencia lunar lo ayudará.



Amor: Alguien intentará seducirlo. Recapacite antes de dejarse llevar por las tentaciones.

Riqueza: Excelente momento para invertir en su hogar. No dude y compre lo que necesite.

Bienestar: Permítase encontrar el camino correcto para que lo ayude a expresar su condición artística.



LIBRA



Evite asustarse por más que deba tomar una decisión sumamente importante. No tendrá tiempo para dudar, déjese guiar por su intuición.



Amor: Rompa con la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa.

Riqueza: Podrá generar cambios en el ámbito laboral que favorecerán sus expectativas y la de los demás.

Bienestar: En la vida, transite sin prisa y respire profundamente. Intente disfrutar de unas horas de relax.



ESCORPIO



Su desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos. Procure planificar mejor sus actividades.



Amor: Afirme sus vínculos afectivos y afiance lo más valioso que tiene de ellos.

Riqueza: En días, su socio le reclamará una actitud más comprometida.

Bienestar: Hoy, evite ponerse pesimista. Usted sabe que pudo superar dificultades peores.



SAGITARIO



Época donde deberá analizar atentamente sus motivaciones. Replantéese metas pequeñas y a corto plazo.



Amor: Discúlpese con la persona que quiere. Así, encontrará el equilibrio emocional.

Riqueza: Sostenga una actitud firme y decidida para poder concretar ese proyecto que tiene en mente.

Bienestar: Haga lo posible para abandonar el hábito de las golosinas. Intente cuidar su salud.



CAPRICORNIO



Esté atento a todo lo que suceda alrededor suyo. Un encuentro con alguien inesperado hará que cambie el rumbo de su rutina.



Amor: Baje el nivel de exigencia en su pareja. Deje que el romanticismo fluya sin presiones.

Riqueza: Se pasará todo el día pensando cómo incrementar su economía. No descuide ningún detalle.

Bienestar: Tome distancia de las discusiones. Una pelea familiar podría cambiar su estado de ánimo.



ACUARIO



Esté preparado, ya que sentirá un deseo de cambio incontrolable para su vida que podrá llegar a confundirlo. No se asuste.



Amor: Confiésele con franqueza los sentimientos a esa persona que le quita el sueño.

Riqueza: Los astros lo apoyarán en lo que haga. Emprenda esos proyectos más arriesgados.

Bienestar: Por las noches, escápese un par de horas y vuelva temprano a su casa. Deje las aventuras nocturnas.



PISCIS



Deberá resistir por más que en todo lo que se proponga durante el día encuentre pequeños obstáculos.



Amor: Evite asustarse. Una historia de amor ya olvidada resurgirá con fuerza en sus recuerdos.

Riqueza: Prepárese, ya que algunas cuestiones económicas podrían llegar a erosionarlo. Primero razone y luego actúe.

Bienestar: Una salida nocturna, lo ayudará a olvidarse de esos momentos desagradables del día.

