Paro del 6 de abril: no cobrarán peaje en las rutas nacionales y en el acceso a la ciudad de Bs. As

El gobierno explora medidas para que los trabajadores puedan ir a trabajar, pese al paro de la CGT. Tras los anuncios de la cartera de Seguridad para disolver piquetes, el ministerio de Transporte dispuso que los usuarios de la red de accesos a la Ciudad de Buenos Aires y las rutas nacionales no abonarán la tarifa del peaje entre las 0 y las 24.

La exención del pago de peaje tendrá vigencia durante todo el día del jueves y abarcará la totalidad de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires - Acceso Norte, Acceso Oeste y Acceso Ricchieri - y los Corredores Viales Nacionales con concesiones en: Buenos Aires (RN 3, RN 226, RN 252, RN 205, RN 5, RN 7, RN 8, RN 9, RN 188, RN 12), Chaco (RN 16, RN 11), Corrientes (RN 14, RN 12), Córdoba (RN 9, RN 19, RN 38, RN 8, A005, RN 7), Entre Ríos (RN 14, RN 18, RN 12), Mendoza (RN 7), Misiones (RN 12), Santa Fe (RN 11, RN 34, RN 19, Au Bs As - Rosario - Córdoba, A012, RN 33, RN 8, RN 7), Santiago del Estero (RN 9), Salta (RN 9 y RN 34) y Tucumán (RN 9).



Fuente: TN





