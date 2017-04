5 de abril

Mi Horóscopo Hoy



ARIES



Podría sentirse abrumado por una sensación de caos o incertidumbre. Relájese, usted siempre tiene la capacidad para encontrar la salida a sus problemas.



Amor: Trate de abrir su corazón y entréguese a la ternura. Su enamorado le reclamará cariño.

Riqueza: Antes de actuar, asesórese. Tenga cuidado con ese negocio que le han propuesto.

Bienestar: Su ánimo tenderá a la soledad, busque un buen refugio y aproveche a equilibrar su cuerpo.





TAURO



Déjese llevar por sus sentimientos e intuiciones. Su agudeza perceptiva lo ayudará a enfrentar sus problemas.



Amor: Será un día de gran sorpresa, aparecerá una persona que lo reconfortará mental y emocionalmente.

Riqueza: Momento de decidirse después de muchas idas y vueltas a enfrentar ese asunto económico que tanto le preocupa.

Bienestar: Excelente momento para emprender una obra de bien y ayudar a alguien.



GÉMINIS



Jornada donde deberá seguir sus impulsos y lanzarse sin temores a lo desconocido, experimente su espíritu aventurero.



Amor: Escuche lo que su corazón siente, así comprenderá qué es lo que pasa con sus sentimientos.

Riqueza: Resolverá las cuestiones económicas con facilidad y sin la menor tensión.

Bienestar: Dese los gustos. Día ideal para que realice algunas compras para elevar su autoestima.



CÁNCER





Utilice un lenguaje adecuado para no ocasionar molestos malentendidos. Será conveniente que preste atención a la manera de expresar sus ideas.



Amor: Excelente etapa para dejar atrás rencores del pasado. Sea sincero.

Riqueza: Tenga en cuenta sus objetivos laborales, es mejor que tenga paciencia y podrá obtener los éxitos esperados.

Bienestar: Aproveche a estar con buena compañía; así retornará la alegría de vivir.



LEO



Evite que los demás abusen de su buena fe, trate de poner límites concretos a la curiosidad de quienes desean perjudicarlo.



Amor: Con la influencia lunar positiva podrá ordenar con espontaneidad las cuestiones del corazón.

Riqueza: No permita que problemas domésticos le resten energía en el plano profesional.

Bienestar: Evite malgastar su energía en discusiones innecesarias, guárdela para utilizarla en algo más positivo.



VIRGO



Dedique el día a realizar un balance de todas las cosas buenas que ha experimentado durante la semana pasada.



Amor: Ignorar los celos será el camino ideal para alcanzar la cima en su vínculo amoroso.

Riqueza: Examine su economía y realice los ajustes que sean necesarios para sus finanzas.

Bienestar: Descanse un poco más. No se deje agobiar por las responsabilidades y obligaciones.



LIBRA



Sus palabras podrían ayudar a alguien que necesita de sus consejos. Diga sin miedo aquello que tanto desea decir.



Amor: Sea menos detallista y disfrute de los momentos placenteros que la vida le brinda junto a su alma gemela.

Riqueza: Demuestre lo que sabe. Podrá lograr importantes éxitos materiales si en verdad usted se lo propone, no pierda un instante más.

Bienestar: No se encierre en su mal humor. Salga a caminar y olvídese de aquello que lo aqueja sin motivo.



ESCORPIO



Esté preparado para dar consejos a sus amigos más allegados, ya que uno de ellos recurrirá a usted en busca de ayuda.



Amor: Pretenda aclarar ese malentendido con su pareja, hoy puede ser el día indicado.

Riqueza: Tendrá la oportunidad de llegar donde se proponga. Los negocios estarán en sus manos.

Bienestar: Su buen humor le permitirá pasar una jornada distendida junto a sus amigos de siempre.



SAGITARIO



Hoy podría disminuir su entendimiento. Sentirá un gran estado de confusión en torno a las cosas más simples de su vida.



Amor: Aprenda a ejercitar su flexibilidad, respetando los diferentes puntos de vista de los suyos.

Riqueza: Tendrá muy buenas noticias en el ámbito laboral. Muéstrese receptivo a las nuevas ideas que se le presenten.

Bienestar: Período oportuno para iniciar alguna actividad física optando por la danza o la gimnasia.



CAPRICORNIO



Dispondrá de elocuencia y espontaneidad. En esta jornada, nada le podrá salir mal, los astros están de su lado.



Amor: Prepárese, ese encuentro causal podría ser el punto de partida de una relación profunda.

Riqueza: Arriésguese a mostrar sus ideas creativas, así obtendrá grandes avances en lo profesional.

Bienestar: Dedique un buen tiempo a alguna actividad del hogar junto a su familia.



ACUARIO



Concluya con aquellos viejos proyectos que quedaron en el camino. Dispondrá de mucha energía y voluntad.



Amor: Utilice la creatividad. Actúe con cautela en el amor si quiere que todo resulte bien en su vínculo amoroso.

Riqueza: Evite los imprevistos, no mezcle las relaciones afectivas con asuntos de dinero.

Bienestar: Divida el día en distintas partes y disfrute de forma relajada. No se deje agobiar por las responsabilidades y obligaciones.



PISCIS



Haga un esfuerzo enorme para vencer la negatividad y el pesimismo que amenazan con apoderarse de usted en este día.



Amor: La pasión que compartirá con su amado le hará olvidar sus preocupaciones y tensiones.

Riqueza: Jornada para establecer nuevos contactos sociales y profesionales que le permitirán crecer laboralmente.

Bienestar: Relaje sus tensiones disfrutando de un día al aire libre junto a sus familiares o amigos.

Miércoles, 05 de abril de 2017