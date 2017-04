4 de abril

Mi Horóscopo Hoy

Aries



Durante estos días podrá recuperar su armonía mental. De esta forma, podrá llevar a cabo los proyectos con claridad y constancia.

Amor: Con su pareja vivirá una jornada intensa. En caso de que este solo, podrá conocer al amor de su vida.

Riqueza: Utilice su equilibrio y tolerancia en las cuestiones profesionales, de lo contrario, no tendrá éxito.

Bienestar: Domine su autoexigencia. Su rendimiento físico e intelectual no será el habitual.





Tauro





Aprenda que los cambios siempre son positivos. Momento óptimo para hacer un alto en su vida y ver desde otro punto de vista las cosas.

Amor: Entienda que el amor se construye de a dos. Aprenda a dar y recibir.

Riqueza: Nuevas oportunidades lo conducirán al éxito económico buscado, no se oponga a los cambios.

Bienestar: Elija disciplinas como el yoga o la danza, lo beneficiarán y podrá mantener su alma equilibrada.



Géminis





En esta jornada, posiblemente deberá aislarse del mundo y sentarse en soledad a reflexionar sobre ciertas cuestiones de su vida.

Amor: Relájese y enfrente los miedos que le impiden crecer en su vida amorosa.

Riqueza: Posibles impedimentos en el plano profesional. No se irrite y mantenga la calma.

Bienestar: No pierda el control. Trate de meditar antes de actuar precipitadamente.





Cáncer





Hoy le surgirán ideas extraordinarias, sobre todo si se dedica a actividades creativas.

Amor: Utilice sus virtudes para seducir y conquistar a esa persona que tanto le interesa.

Riqueza: No responda de inmediato, aguarde unos días. Piense sobre esa propuesta financiera si le sirve.

Bienestar: Jornada propicia para analizar la posibilidad de iniciar una dieta depurativa.





Leo



Ocúpese de los asuntos familiares que tiene pendientes. La Luna en su signo le permitirá lograr todo lo que se proponga en el día.

Amor: Escoja a la persona indicada en el amor y no se vincule con seres que lo dañen.

Riqueza: Solucione sin demora esos trámites pendientes y salde sin falta sus deudas.

Bienestar: Establezca sus pensamientos. Conserve la calma y deje de lado las obsesiones.





Virgo





Deberá superar los miedos liberando los temores que lo agobian en el momento de tomar una decisión importante.

Amor: No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza. Conserve su armonía.

Riqueza: Aplicando su fortaleza y sabiduría podrá conseguir el aval para emprender ese negocio.

Bienestar: Haga una consulta a su médico. Esa molestia persistente debe desaparecer.





Libra





Seguramente esté muy vulnerable a las críticas, tenderá a ofenderse por todo y considerar enemigas a las personas que lo estiman.

Amor: Dentro del círculo de sus amistades podrá encontrar el amor, no lo deje escapar.

Riqueza: Ya es momento para independizarse económicamente y profesionalmente de su familia.

Bienestar: Haga una salida con sus amigos que le permitirá renovar su espíritu y conocer nuevas personas.





Escorpio



Momento para utilizar aquello que ha aprendido a lo largo de su vida. Pronto mejorará las condiciones actuales que lo agobian.

Amor: Resguarde las relaciones con sus seres queridos, no sea tan arrogante con ellos.

Riqueza: Verifique las cuentas y el detalle de las mismas, quizás deba realizar algunos ajustes.

Bienestar: No rechace ese viaje para otro momento. Al regreso, se sentirá muy satisfecho.





Sagitario





Su futuro dependerá de usted. Ya está capacitado para tomar sus propias decisiones y realizar los planes deseados.

Amor: Restaure los vínculos desgastados o acepte para usted una nueva oportunidad en el amor.

Riqueza: Momento para resolver ese trámite económico pendiente que lo mantiene preocupado y angustiado.

Bienestar: Encuentre el equilibrio entre su cuerpo y mente, de lo contrario, su salud sufrirá.





Capricornio





Trate de no preocuparse más de lo necesario. Ese problema que lo tiene inquieto se resolverá de la manera más inesperada.

Amor: Hoy tendrá que enfrentar la realidad que está viviendo en la relación con su alma gemela.

Riqueza: Gracias a su eficiencia podrá cumplir con todos los objetivos, evitando cualquier problema.

Bienestar: Terminará perdiendo todo si no se controla. No deje que la agresividad se apodere de usted.





Acuario





No se olvide y tenga presente que quienes no comparten sus ideas o decisiones, no son necesariamente sus enemigos.

Amor: Salga con su pareja y disfruten de alguna distracción o un entretenimiento.

Riqueza: Momento óptimo para tomar una determinación en lo profesional o lo económico.

Bienestar: No permita que la rutina lo abrume. Aumente su vitalidad y entusiasmo.





Piscis





Trate de no empecinarse y déjese ayudar por la gente que lo quiere. Acepte los consejos y recapacite sobre los errores cometidos.

Amor: Comparta más tiempo en la intimidad. Su pareja y usted necesitan recuperar la pasión.

Riqueza: Se podría presentar algún contratiempo que retrase sus proyectos. Esté atento.

Bienestar: Es momento de disfrutar del presente y no haga planes a largo plazos.



