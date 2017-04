3 de abril

Mi Horóscopo Hoy

Aries



Administre bien el día y no pretenda hacer todo al mismo tiempo, ya que podrían surgir inconvenientes que no esperaba.

Amor: En el amor, entréguese de cuerpo, mente y espíritu a los deseos de su pareja.

Riqueza: Reflexione y deténgase a pensar en las razones que lo llevan a gastar en exceso.

Bienestar: Preste atención a su salud. No desoiga los mensajes que le envía su organismo.





Tauro





Frente a situaciones inesperadas, lo mejor será que reaccione con espontaneidad. Las ideas originales serán muy bien recibidas por su entorno.

Amor: Entréguese por completo a esa persona sin tanto análisis de por medio en el amor.

Riqueza: Aparecerán propuestas que lo llevarán al éxito. Siga adelante sin ningún temor.

Bienestar: Deberá abandonar los hábitos negativos, ya que limitan su crecimiento.





Géminis



Sentirá la necesidad de aislarse del mundo. Esto le permitirá reflexionar y hallar las respuesta a las dudas que lo atormentan.

Amor: Intente solucionar los conflictos con su enamorado debido a sus celos indebidos.

Riqueza: Aplique su afilado olfato y tacto para los negocios, así cerrará tratos prometedores.

Bienestar: Entienda que el Reiki puede convertirse en su gran aliado del bienestar de su vida.





Cáncer





Empiece a confiar en sus propias posibilidades y las capacidades con las que cuenta. Olvídese de la desconfianza.

Amor: La frialdad afectiva no lo beneficia. Evite desconectarse de sus sentimientos.

Riqueza: Compruebe las cuentas y el detalle de las mismas, quizás deba realizar algunos ajustes.

Bienestar: En este día la Luna en su signo lo beneficiará, inicie una dieta depurativa.





Leo





Comprenda que sus logros futuros dependerán de su actual creatividad. Prepárese a resolver sobre la marcha situaciones nuevas.

Amor: Evalúe las cosas que no funcionan en sus relaciones y cambie la actitud para que mejoren.

Riqueza: Gaste lo estrictamente necesario. Sea cuidadoso con el manejo de su dinero.

Bienestar: Deberá atender sus necesidades físicas. Trate de reponer sus energías lo antes posible.





Virgo





Incorpore cambios significativos y profundos en su vida, de esta forma, alcanzará sus metas personales en menos tiempo.

Amor: Sepa que uno cosecha lo bueno que siembra, préstele más atención a su pareja.

Riqueza: En caso de que se genere una discusión en su ámbito laboral, trate de serenarse y actuar con diplomacia.

Bienestar: Consuma alimentos sanos y naturales. Ajuste su dieta y elimine las comidas rápidas.





Libra





No permita que los comentarios de personas desconocidas en su vida le hagan pasar un mal momento en esta jornada.

Amor: Evite las peleas con su enamorado. Reflexione, ya que podría perder su relación amorosa.

Riqueza: No se endeude por razones poco válidas. Cambie su conducta en el manejo de su economía.

Bienestar: Olvídese de los hábitos solitarios y participe de nuevas actividades sociales.





Escorpio





Podrá recuperar su vitalidad esencial a medida que se proponga nuevos objetivos y metas en su vida cotidiana.

Amor: Trate de no desesperarse en temas de amor, pronto llegará su alma gemela.

Riqueza: Recuerde que lo bueno sale caro. Si desea salir de compras, no economice.

Bienestar: Goce de una jornada alegre en compañía de sus amigos y despreocupado de su rutina.





Sagitario





Deje de mirar todo de forma distorsionada. Deberá cambiar el enfoque y los resultados serán favorables día tras día.

Amor: Evite alterarse. Las exigencias de su enamorado podrían llegar a desbordarlo.

Riqueza: Pida la retribución económica que realmente merece en su trabajo. Evite conformarse con poco.

Bienestar: Etapa para purificar su alma y que se decida a abandonar los rencores.







Capricornio





Quite de su mente los pensamientos pesimistas si se encuentra con problemas. En otras oportunidades pudo superar dificultades peores.

Amor: Demuestre lo que siente realmente. No sea miedoso a los dictados de su corazón.

Riqueza: Si tiene que cerrar un acuerdo, hágalo hoy. Jornada oportuna para las operaciones de compra-venta.

Bienestar: No se cuestione. Si tiene deseos de salir a bailar, hágalo y diviértase con sus amigos.





Acuario





Deje de ver siempre el lado negativo de cualquier acontecimiento o recordar sufrimientos del pasado. Es hora que deje de ser tan pesimista.

Amor: Hoy no será el momento de replantearse una definición de los sentimientos en la pareja. Espere a mañana.

Riqueza: Ocasionales obstáculos en el plano profesional. No se sobresalte y mantenga la calma.

Bienestar: Practique el ejercicio del silencio, así logrará acceder a su interioridad.





Piscis



Recuerde que toda transformación es buena. Evite asustarse por los cambios que fueron surgiendo durante estos días en su vida.

Amor: Ese encuentro íntimo le hará descubrir sensaciones nuevas. Otórguese la oportunidad.

Riqueza: Los logros profesionales están en aumento. Existirán reales posibilidades de ascenso.

Bienestar: No dude en pedir apoyo si lo necesita, sus amigos siempre estarán a su lado.





Lunes, 03 de abril de 2017