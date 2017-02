Asunto serio Kun Agüero negó los rumores sobre la detención de su abuela por tener marihuana Sergio "El Kun" Agüero desmintió una información respecto a un allanamiento en la casa de su abuela en el que habían incautado 200 gramos de marihuana.



Sergio "El Kun" Agüero desmintió la versión que había circulado durante la tarde del jueves respecto a un allanamiento en la casa de su abuela paterna.

Las versiones indicaban que la policía había encontrado 200 gramos de marihuana fraccionada para su comercialización, según afirmó el diario Ámbito Financiero. Además, se dijo que la señora había sido detenida.



Frente a estos rumores, el futbolista del Manchester salió a hablar en Twitter para desmentirlo. "No suelo responder a los rumores pero en este caso involucran a mi familia y no puedo ni quiero pasarlos por alto. Las versiones periodísticas que circulan son falsas. Mis abuelos paternos lamentablemente ya fallecieron y los maternos viven en Tucumán", comentó en Twitter. La versión afirmaba que el hallazgo había sido en Quilmes.









Fuente: Rating Cero

