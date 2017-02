Historias de Vida

Hermanas se reencontraron después de 50 años gracias a Facebook

Dos hermanas oriundas de Monte Caseros estuvieron separadas por más de 50 años y volvieron a reencontrarse gracias a las redes sociales. Después de cuatro años de aquel emotivo momento cuando se volvieron a ver, se hablan y se visitan con frecuencia.



Roberta Castro de 59 y Marta Elena Obregón de 57 años volvieron a estar juntas y de a poco van reconstruyendo sus historias y conociendo a sus familias, después de tantos años de estar separadas, la emotiva historia fue contada por ellas, las protagonistas, a MonteCaserosOnline y lo queremos compartir con nuestros lectores.



“Después de 50 años me reencontré con mis hermanos verdaderos porque a mí me habían criado otras personas, yo desconocía mi origen pero siempre tuve la sospecha, por una partida de nacimiento que había encontrado y unos papeles de adopción por eso me hice un Facebook para ver si podía hallar a mi verdadera familia y así fue” nos contó Rita.

“Siempre viví en Buenos Aires tengo seis hijos y me gustaría que vinieran para Monte Caseros de visita como yo lo hago ahora. Mi familia adoptiva nunca me habló de mi pasado, seguramente los hermanos nos cruzamos muchas veces pero no nos reconocimos. En total éramos 15 y cuatro de ellos ya son fallecidos”. “Cuando me hice el Facebook al tiempo me contactó Rolando el hijo de mi hermana Marta y así comenzó todo” expresó Rita muy emocionada.



Por su parte Marta dijo que su familia siempre supo de la existencia de otra hermana pero desconocían su paradero, “mis hijos sabían toda la historia porque se lo conté, sabían que yo tenía otra hermana pero desconocíamos dónde se encontraba ya que mi mamá la había dado en adopción cuando éramos muy chiquitas, sólo teníamos el dato del apellido Castro y así uno de mis hijos fue investigando hasta que dio con ella, intercambiaron datos y llegaron a la conclusión de que eran tía y sobrino. De allí en adelante comenzamos a charlar y estar en contacto, no veíamos la hora de encontrarnos hasta que se dio”.



El día del reencuentro fue en Monte Caseros hace cuatro años. Rita viajó sola desde Buenos Aires para volver a ver a sus hermanos justo el día de su cumpleaños. “Todo fue de sorpresa ese día uno de mis hermanos los reunió a todos, pero nos les dijo para que era, a medida que iban llegando se enteraban con mi presencia. ¡Fue todo tan lindo!” afirmó Rita.



“Hoy puedo decir que gracias a la tecnología encontré a mi hermana, internet y las redes sociales tiene sus pro y sus contras, pero para mí fue muy positivo”, aseguró Marta.















Jueves, 02 de febrero de 2017