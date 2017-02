4 de febrero Se viene el 21º Seven del Carnaval en Monte Caseros

La ciudad del carnaval artesanal será sede de la cuarta etapa del Circuito de Rugby de Verano 2017, cuando se dispute este sábado 4 de febrero, la 21º edición del Seven Internacional del Carnaval “Ulises Paroli”, en donde estará en juego la Copa “Maximo Taborda”. Equipos de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Uruguay dicen presente en esta fiesta del rugby-



Este sábado 4 de febrero, se disputará en la ciudad de Monte Caseros, la cuarta etapa del Circuito de Rugby de Verano del Nordeste. Y será en ocasión de realizarse el Seven Internacional del Carnaval, organizado por los jugadores del Regatas Casereño, en homenaje a “Ulises Paroli” en su 21º edición y donde estará en juego la Copa “Máximo Taborda”.



Monte Caseros se prepara para recibir una fiesta con todo a puro carnaval, con equipos que ya confirmaron su presencia desde Buenos Aires (Deportiva Francesa y San Miguel), Entre Ríos (Tilcara y Capiba de Paraná), y de diferentes ciudades de Corrientes, como así también desde Bella Unión, Uruguay. Para informes del Seven en Monte Caseros podrán comunicarse al 03775 – 15459035 (Lucio). Donde los participantes ya tienen garantizadas noches de carnavales en ciudades iconos de esta fiesta correntina.



El torneo comenzará a las 13 horas y se extenderá durante toda la tarde, hasta la entrega de premios y el tradicional tercer tiempo. La organización local quiere agradecer en especial a la Municipalidad de Monte Caseros.



La organización del certamen, a cargo de WIN Marketing Deportivo y Tiempo de Rugby.com.ar, el portal especializado en rugby del Nordeste, ultiman los detalles para las siguientes etapas y agradecen a los sponsors que hacen posible la realización con éxito de esta competencia que recorre la provincia, desarrollando el rugby, promoviendo el turismo, la amistad y apuntando a valorizar los puntos turísticos de la provincia, como ser las playas y los carnavales. El mismo es posible gracias al apoyo de OSDE entre otros.



Y se cerrará el Circuito en Paso de los Libres, el sábado 11 de febrero en la 18º edición del Seven Internacional del Carnaval “Pablo Prieto”.



