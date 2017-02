2 de febrero Mi Horóscopo Hoy Aries



La presencia lunar potenciará sus propias características. El espíritu metódico y perfeccionista sobresaldrá de su entorno.

Amor: Aclárele a esa persona que conoció cuáles son sus deseos y expectativas para prevenirle una desilusión.

Riqueza: Su presente económico es óptimo, mantenga en equilibrio sus erogaciones monetarias.

Bienestar: Disfrute sin culpa otorgándose belleza, confort y placer; lo necesitará este día.





Tauro



Un encuentro con amigos lo llenará de entusiasmo y le permitirá sentirse acompañado en los momentos que está transitando.

Amor: Es un buen día para consolidar el vínculo y concretar planes a futuro con su pareja.

Riqueza: Problemas monetarios le reclamarán su atención, no deje pasar el momento y resuélvalos hoy.

Bienestar: Sería bueno aislarse del mundo y sentarse en soledad a reflexionar sobre su vida personal.



Géminis



Será necesario que ponga en orden sus ideas y establezca prioridades para poder planificar correctamente sus metas.

Amor: Deje de lado sus fantasías, su pareja le reclama un mayor compromiso y planificar un futuro en común.

Riqueza: Escuche a su familia. Hoy tendrá que tomar una decisión fundamental con sus finanzas.

Bienestar: Disfrute de un momento de paz escuchando los consejos de sus queridos amigos.





Cáncer



Si logra desarrollar una confianza básica en lo que la vida le da, todo saldrá como usted soñó. Mantenga una actitud optimista.

Amor: Aclare con seriedad los temas que su pareja le ha estado reclamando. Fortalecerá el vínculo.

Riqueza: Tome en cuenta la opinión de personas que acrediten experiencia en temas financieros, de lo contrario, podría cometer errores.

Bienestar: Dosificar sus horas de ocio y no abrumarse con su trabajo será la solución a su agotamiento físico y mental.





Leo



Necesitará poner en orden sus ideas y establecer prioridades para poder planificar correctamente sus metas.

Amor: Todos los medios que utilice serán validos para conquistar a la persona que le quita el sueño. Actúe.

Riqueza: En el ámbito laboral, su conducta autoritaria y sobrecargada de exigencias fastidiará a sus pares.

Bienestar: Sería bueno que invierta en su salud. Consuma alimentos frescos y naturales.





Virgo



No dilate un día mas esa decisión que debió tomar hace tiempo. Tómela hoy mismo, ya que los astros están de su lado.

Amor: Sus reclamos persistentes no harán otra cosa que promover el alejamiento de quien más desea que esté a su lado.

Riqueza: Revise sus cuentas, evalúe sus gastos e ingresos y elabore una planificación económica.

Bienestar: Cuide sus impulsos, ya que podría irritarse más de lo necesario.





Libra



Nuevos caminos se desplegarán ante sus ojos. Será bueno que no desperdicie ninguna oportunidad que se le presente.

Amor: Será necesario conectarse con los sentimientos, pero no desde la pasión, sino desde la profundidad de las emociones.

Riqueza: Aparecerán buenas noticias en su trabajo o profesión que le permitirán trazar sus nuevos objetivos.

Bienestar: Estarán dadas las condiciones para compartir un viaje corto en grupo.





Esorpio<7b>



Sepa que se le podrían presentar algunos obstáculos que entorpecerán sus proyectos ambiciosos. Esté alerta.

Amor: Podrá conquistar a la persona que desee, su magnetismo atraerá al sexo opuesto.

Riqueza: Cuídese de las opciones financieras que le prometen ganancias rápidas y excesivas. Sea prudente.

Bienestar: Sería conveniente que realice algún deporte o actividad física.





Sagitario



Será un día pleno de novedades y cambios sobre la marcha. Sacará a relucir sus talentos con gran facilidad.

Amor: Evite discutir con su pareja, sobre todo si están de mal humor. Sólo lograrán empeorar las cosas.

Riqueza: Trate de tomarse en serio su economía, empiece a controlar sus gastos.

Bienestar: Momento para desarrollar su expresión artística sobre pintura danza o teatro.





Capricornio



Mercurio le agudizará sus sentimientos de grandeza y usted decidirá si los usa para mejorar sus proyectos o para opacarlos.

Amor: Se sentirá incapaz para comprender los deseos y necesidades de su pareja. Trate de escucharla.

Riqueza: Buenas noticias en lo laboral, podrá tomar decisiones concretas a su favor.

Bienestar: No dude en tomar un baño de inmersión con sales y aceites que lo ayudará a distenderse.





Acuario



Probablemente se produzcan ciertos cambios en su rutina; le costará adaptarse. No desespere.

Amor: La relación amorosa pasará por un momento muy intenso. Percibirá un compromiso total y profundo.

Riqueza: Será mejor que modere sus impulsos de generosidad desmedida o arruinará su presupuesto.

Bienestar: Cuídese en las comidas, trate de evitar los alimentos extraños en su dieta.





Piscis



Su energía vital lo pondrá en marcha y le dará la fuerza necesaria para vivir el día con mayor intensidad.

Amor: No transite por el camino equivocado. Su conducta posesiva solo logrará alejar a su pareja.

Riqueza: Si alguien está en deuda con usted, será bueno que le reclame ese dinero ya que lo está necesitando.

Bienestar: Momento para reflexionar y dedicarse a usted mismo en soledad.





